Луцьк втратить 300 мільйонів, якщо заберуть військовий ПДФО

Луцьк втратить 300 мільйонів, якщо заберуть військовий ПДФО
Луцьк наступного року може втратити близько 300 мільйонів гривень, якщо з його бюджету вилучать так званий військовий ПДФО.

Про це заявила директорка департаменту фінансів та бюджету Луцької міськради Лілія Єлова, пише ВолиньUA.

«Цього року ПДФО з військових та силових структур за планом має принести до міської казни близько 350 млн грн. Якщо це джерело податків заберуть з місцевих бюджетів, то Луцьк наступного року точно не отримає понад 300 млн гривень. Звісно, сума попередня. Вона може змінюватися залежно від зміни кількості осіб-платників податків певних категорій населення. А також залежить від розміру зарплат», - зазначила Єлова.

За її словами, загалом це відчутний удар по фінансовій спроможності місцевого самоврядування.

«Також це значно звузить наші можливості підтримувати військові частини чи окремі силові структури за запитами», - наголосила очільниця департаменту фінансів та бюджету Луцької міськради.

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Теги: бюджет, Луцьк
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Коментарі 1
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Ну й правильно, всеодно не можуть щось путнє зробити
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