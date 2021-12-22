Луцьк втратить 300 мільйонів, якщо заберуть військовий ПДФО
Сьогодні, 15:04
Луцьк наступного року може втратити близько 300 мільйонів гривень, якщо з його бюджету вилучать так званий військовий ПДФО.
Про це заявила директорка департаменту фінансів та бюджету Луцької міськради Лілія Єлова, пише ВолиньUA.
«Цього року ПДФО з військових та силових структур за планом має принести до міської казни близько 350 млн грн. Якщо це джерело податків заберуть з місцевих бюджетів, то Луцьк наступного року точно не отримає понад 300 млн гривень. Звісно, сума попередня. Вона може змінюватися залежно від зміни кількості осіб-платників податків певних категорій населення. А також залежить від розміру зарплат», - зазначила Єлова.
За її словами, загалом це відчутний удар по фінансовій спроможності місцевого самоврядування.
«Також це значно звузить наші можливості підтримувати військові частини чи окремі силові структури за запитами», - наголосила очільниця департаменту фінансів та бюджету Луцької міськради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявила директорка департаменту фінансів та бюджету Луцької міськради Лілія Єлова, пише ВолиньUA.
«Цього року ПДФО з військових та силових структур за планом має принести до міської казни близько 350 млн грн. Якщо це джерело податків заберуть з місцевих бюджетів, то Луцьк наступного року точно не отримає понад 300 млн гривень. Звісно, сума попередня. Вона може змінюватися залежно від зміни кількості осіб-платників податків певних категорій населення. А також залежить від розміру зарплат», - зазначила Єлова.
За її словами, загалом це відчутний удар по фінансовій спроможності місцевого самоврядування.
«Також це значно звузить наші можливості підтримувати військові частини чи окремі силові структури за запитами», - наголосила очільниця департаменту фінансів та бюджету Луцької міськради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Ну й правильно, всеодно не можуть щось путнє зробити
Останні новини
Штучний інтелект в Україні регулюватимуть: дорожня карта
Сьогодні, 15:37
Луцьк втратить 300 мільйонів, якщо заберуть військовий ПДФО
Сьогодні, 15:04
Правоохоронці затримали кума Медведчука
Сьогодні, 14:11
Відійшов у засвіти Захисник із Рованців Петро Вітер
Сьогодні, 13:41