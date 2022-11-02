ХАМАС захопив два міста в Ізраїлі

ХАМАС захопив два міста в Ізраїлі
Бойовики ісламістського руху ХАМАС увійшли до двох ізраїльських міст – Ашкелон і Сдерот.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

За словами військового аналітика Джуліана Ріпке, ніколи ще не було такого масштабного нападу ХАМАС на Ізраїль. Терористи захопили центр ізраїльського міста Ашкелон (7 км на північ від сектора Газа) після прориву із сектора.

«Також вважається, що Сдерот частково перебуває під контролем ХАМАСу. Це означає війну», — стверджує Джуліан Ріпке.
ХАМАС захопив два міста в Ізраїлі

Нагадаємо, сьогодні ХАМАС розпочав масштабну ракетну атаку на Ізраїль. Після цього розпочалися активні бойові дії між ісламістами та ізраїльською армією Цахал.

"Ми перебуваємо в стані війни. Це не операція, не ескалація - це війна. І ми переможемо. ХАМАС заплатить за цю війну безпрецедентну ціну. Я розпорядився зачистити прикордонні населені пункти від терористів і провести мобілізацію резервістів", - заявив ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху.

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Теги: війна, світ
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