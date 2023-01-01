У Луцьку діє модульне містечко для допомоги населенню під час надзвичайних ситуацій. ФОТО

У Луцьку діє модульне містечко для допомоги населенню під час надзвичайних ситуацій. ФОТО
4 жовтня Луцька районна військова адміністрація розгорнула модульне містечко для надання допомоги населенню району у випадку надзвичайних ситуацій.

Одночасно в містечку можна розмістити 64 людини, а в кожному наметі зможе проживати не менше 4-ох людей, - повідомляє ВСН.

Тут можна зігрітися, при потребі помитися, поїсти та випити гарячого чаю, отримати нічліг, медичну та психологічну допомогу. На території містечка є дитячий майданчик, пункт харчування, мобільний медичний пункт.

«Ми глибоко вдячні благодійному фонду «Eine Welt e.V. Leipzig», компанії «Siemens Caring Hands e.V.» та співробітникам Siemens AG Deutschland за надану допомогу у такий складний для України час», – розповів начальник Луцької РВА Анатолій Костик.

Будиночки облаштовані генераторами, обігрівачами, холодильниками, пральною машиною, мобільними душовими кабінами та вбиральнями, інтернетом та зарядними пристроями.


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Теги: пункт допомоги, Луцьк, Волинь
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