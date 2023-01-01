Релігійна громада з Волині збирає гроші на взуття тероборонівцям





Про це повідомляють на сторінках газети



За новоюліанським календарем 21 жовтня припадає Дмитрівська поминальна субота. Це день, коли православні християни вшановують покійних родичів та близьких людей. За традицією прийнято відвідувати церкву, молитися за душі померлих, робити добрі справи та допомагати нужденним. Не забувати про благородні вчинки та служіння іншим закликає настоятель Свято-Миколаївського храму м.Каменя-Каширського отець Володимир Мицько.



Так, у день вшанування предків за посередництвом церкви у прихожан та усіх небайдужих є можливість долучитися до благодійного збору коштів, щоб допомогти нашим військовим. Бо ж невдовзі сухій і по-літньому теплій погоді прийдуть похолодання, дощі. А відтак у наших захисників виникають нові потреби в одязі, взутті, актуальні, зокрема, в дощову погоду.



"Усі ми працюємо на перемогу України, навіть якщо перебуваємо в тилу, — зауважує священник.— Та цього разу у наших захисників та захисниць 51 батальйону 100-ї ОБрТрО є потреба у придбанні чобіт з піни, позаяк цей матеріал у порівнянні з гумовими виробами менше притягує холод. Зазвичай традиційно прихожани жертвують на панахиду хліб і солодощі. Нині ж доцільніше було б об’єднатися і зібрати певні кошти для закупівлі згаданого взуття. Результат ініціативи станом на вівторок, 3 жовтня, становить 16 тисяч 710 гривень. Це сума, що надійшла за два дні з моменту оголошення збору", — розповів Володимир Мицько.



Допомогти придбати спецвзуття тим, хто сьогодні відстоює мир у нашій Україні, можна, переказавши кошти на рахунок для пожертв: 5375 4114 2747 6341 у КБ “ПриватБанк”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Православні християни оголосили збір коштів на придбання чобіт для військових та закликають долучатися до збору всіх незалежно від віровподобання і конфесійної належності.Про це повідомляють на сторінках газети "Полісся" За новоюліанським календарем 21 жовтня припадає Дмитрівська поминальна субота. Це день, коли православні християни вшановують покійних родичів та близьких людей. За традицією прийнято відвідувати церкву, молитися за душі померлих, робити добрі справи та допомагати нужденним. Не забувати про благородні вчинки та служіння іншим закликає настоятель Свято-Миколаївського храму м.Каменя-Каширського отецьТак, у день вшанування предків за посередництвом церкви у прихожан та усіх небайдужих є можливість долучитися до благодійного збору коштів, щоб допомогти нашим військовим. Бо ж невдовзі сухій і по-літньому теплій погоді прийдуть похолодання, дощі. А відтак у наших захисників виникають нові потреби в одязі, взутті, актуальні, зокрема, в дощову погоду."Усі ми працюємо на перемогу України, навіть якщо перебуваємо в тилу, — зауважує священник.— Та цього разу у наших захисників та захисниць 51 батальйону 100-ї ОБрТрО є потреба у придбанні чобіт з піни, позаяк цей матеріал у порівнянні з гумовими виробами менше притягує холод. Зазвичай традиційно прихожани жертвують на панахиду хліб і солодощі. Нині ж доцільніше було б об’єднатися і зібрати певні кошти для закупівлі згаданого взуття. Результат ініціативи станом на вівторок, 3 жовтня, становить 16 тисяч 710 гривень. Це сума, що надійшла за два дні з моменту оголошення збору", — розповів Володимир Мицько.Допомогти придбати спецвзуття тим, хто сьогодні відстоює мир у нашій Україні, можна, переказавши кошти на рахунок для пожертв: 5375 4114 2747 6341 у КБ “ПриватБанк”.

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