7 жовтня на Волині: гортаючи календар

7 жовтня на Волині: гортаючи календар
День народження 7 жовтня святкують: головна редакторка «ВолиньPost» Ірина Костюк (на фото) та власний кореспондент газети «День» Наталія Малімон.

Особисте свято цього дня відзначатимуть громадський діяч, підприємець Роман Бондарук та ексдепутат ЛМР Анатолій Бірюков.

7 жовтня іменини у чоловіків, яких нарекли Владиславами.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!

Сьогодні, 7 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день листоноші, а віряни вшановують пам'ять мучениці Теклі.

Цього ж дня у 1253 році відбулась коронація галицько-волинського князя Данила Романовича (Галицького).

7 жовтня 1971 року присвоїли звання почесного лучанина Анатолію Бринському, учаснику партизанського руху на Волині та Михайлу Корчеву, організатору становлення і розвитку харчової промисловості на Волині.

Цього дня 2004 року помер командир сотні групи «Турів» відтинку «Лиман» Української повстанської армії, багатолітній політкаторжанин, провідник ОУН на Волині Мелетій Семенюк.

Він також був заступником голови Всеукраїнського братства ОУН-УПА ім. генерала-хорунжого Романа Шухевича і головою Братства ОУН-УПА Волинського краю ім. Клима Савура.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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