7 жовтня на Волині: гортаючи календар

День народження 7 жовтня святкують: головна редакторка «ВолиньPost»(на фото) та власний кореспондент газети «День»Особисте свято цього дня відзначатимуть громадський діяч, підприємецьта ексдепутат ЛМР7 жовтня іменини у чоловіків, яких нарекли Владиславами.вітає усіх іменинників та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!Сьогодні, 7 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день листоноші, а віряни вшановують пам'ять мучениці Теклі.Цього ж дня у 1253 році відбулась коронація галицько-волинського князя(Галицького).7 жовтня 1971 року присвоїли звання почесного лучанина, учаснику партизанського руху на Волині та, організатору становлення і розвитку харчової промисловості на Волині.Цього дня 2004 року помер командир сотні групи «Турів» відтинку «Лиман» Української повстанської армії, багатолітній політкаторжанин, провідник ОУН на ВолиніВін також був заступником голови Всеукраїнського братства ОУН-УПА ім. генерала-хорунжогоі головою Братства ОУН-УПА Волинського краю ім.