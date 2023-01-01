У Ківерцях на честь полеглого воїна Миколи Пащука назвуть вулицю

загиблого воїна Миколи Пащука.



Про це у фейсбуці повідомляє Ківерцівська міськрада.



У приміщенні Центру позашкільної освіти у Ківерцях відбулися громадські слухання щодо перейменування однієї з вулиць міста на честь загиблого воїна Миколи Пащука.



Письмове клопотання про перейменування однієї з вулиць на честь загиблого військовослужбовця Миколи Пащука Ківерцівська міська рада отримала від командира військової частини А7059.



За результатами громадських слухань, врахувавши побажання рідних загиблого воїна Миколи Пащука, вирішено перейменувати вулицю на якій проживав загиблий, а саме вулицю Шевельова.



Довідково:



Микола Володимирович Пащук, житель міста Ківерці народився 27 травня 1975 року.



З початком повномаштабної російської окупації, а саме з 25 лютого 2022 року був мобілізований Луцьким РТЦК та СП. Брав активну участь у жорстоких боях на сході України.



Головний сержант стрілецького взводу, 50 окремого батальйону територіальної оборони 100 окремої бригади ТрО Микола Пащук загинув 4 травня 2023 року внаслідок множинних осколкових поранень під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва, Луганської області.



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