Загинув у танковому бою при спробі рф прорватися до столиці: спогади про Героя з Волині Павла Усова

Загинув у танковому бою при спробі рф прорватися до столиці: спогади про Героя з Волині Павла Усова
Волинянин, Герой України посмертно Усов Павло Віталійович – командир механізованої роти 14-ї ОМБр Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ, старший лейтенант. Загинув 11 березня у танковому бою під Києвом у селі Липівка Бучанського р-ну при спробі окупантів прорватися в напрямку столиці.

Історію Героя розповіли у науковому збірнику «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Старовижівщина та її населені пункти в історії України і Волині».

Народився 12 липня 1995 року в селищі міського типу Стара Вижівка Старовижівського району (нині – адміністративний центр Старовижівської селищної об’єднаної територіальної громади Ковельського району) Волинської області.

Дитячі роки хлопчика пройшли у товаристві меншої на чотири роки сестрички Лесі, яку він завжди любив і захищав. Ніжний, спокійний, чемний Павлик завжди радував люблячих батьків – Валентину Іванівну та Віталія Володимировича Усових.

У 2001-2010 рр. навчався у загальноосвітній школі-гімназії селища міського типу Стара Вижівка. Класний Керівник Ростислав Леонідович Кінах згадує, що «хлопець завжди був скромним, тихим, спокійним, відповідально ставився до учнівських обов’язків».
Загинув у танковому бою при спробі рф прорватися до столиці: спогади про Героя з Волині Павла Усова

Павло зі школи мріяв бути військовим, любив займатися спортом. Великий вплив на нього на нього мав двоюрідний брат Роман, який навчався у Львівській академії сухопутних військ. До нього хлопець їздив на присягу та вирішив стати військовим.

У 2010–2013 рр. навчався у Старовижівському професійному ліцеї за професією «електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».

Після завершення навчання Павло Усов був призваний до лав Збройних сил України. У 2014 р. після 9 місяців служби склав іспити в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (місто Львів), де навчався до 2018 р. Після академії був направлений на роботу у військову частину міста Володимир-Волинського. Через місяць після отримання диплома відправився на війну. З 2018 р. служив командиром механізованого взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

Воїн неодноразово був на передовій в Донбасі. Брав участь у бойових діях під час операції Об’єднаних сил у Донецькій і Луганській обл. Мав позивний «Отаман». У свої 26 років дослужився до командира механізованої роти.

Досвідчений воїн сміливо боронив спочатку Луганщину та Донеччину, а потім Київщину. Був вимогливим до бійців, навіть старших за нього.
«За віком – хлопець, а по суті – справжній чоловік та професійний командир. У мирний час його тактику бою вивчатимуть у військових підручниках…» – діляться побратими Павла. У ньому найдивовижнішим чином поєднувались сором’язлива хлопчача усмішка з неймовірною внутрішньою силою.
Загинув у танковому бою при спробі рф прорватися до столиці: спогади про Героя з Волині Павла Усова

11 березня 2022 р. старший лейтенант Павло Усов брав участь у бою в районі смт. Макарів Бучанського р-ну Київської обл. Підрозділ під його командуванням знищив кілька одиниць техніки та кілька десятків живої сили ворога. Командир механізованої роти 26-річний Павло загинув 11 березня у танковому бою під Києвом у селі Липівка Бучанського р-ну при спробі окупантів прорватися в напрямку столиці. Воїна поховали у рідному селищі Стара Вижівка 14 березня 2022 р.

За визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Указом Президента України від 19 березня 2022 року №148/2022 старшому лейтенанту Павлу Віталійовичу Усову присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський грибник пішов до ЗСУ разом із швагром
Сьогодні, 17:24
На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 17:00
Загинув у танковому бою при спробі рф прорватися до столиці: спогади про Героя з Волині Павла Усова
Сьогодні, 16:43
Під Бахмутом обірвалося життя Героя з Волині В’ячеслава Жданюка
Сьогодні, 16:41
Синоптики: підтоплення на півночі Волині посилиться
Сьогодні, 16:31
Схожі новини
У боях за Україну загинув уродженець Маріуполя, сім'я якого переїхала на Волинь У боях за Україну загинув уродженець Маріуполя, сім'я якого переїхала на Волинь
Сьогодні, 11:56
Помер воїн з Волині Руслан Кузьмич Помер воїн з Волині Руслан Кузьмич
Сьогодні, 11:00
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Рябіїком На Волині попрощалися з Героєм Миколою Рябіїком
Сьогодні, 10:00
На Волині попрощались із 39-річним Героєм Сергієм Оніщуком На Волині попрощались із 39-річним Героєм Сергієм Оніщуком
Сьогодні, 08:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський грибник пішов до ЗСУ разом із швагром
Сьогодні, 17:24
 0
На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 17:00
 0
Загинув у танковому бою при спробі рф прорватися до столиці: спогади про Героя з Волині Павла Усова
Сьогодні, 16:43
 0
Під Бахмутом обірвалося життя Героя з Волині В’ячеслава Жданюка
Сьогодні, 16:41
 0
Синоптики: підтоплення на півночі Волині посилиться
Сьогодні, 16:31
 0
Медіа
відео
1/8