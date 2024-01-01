Як стати успішним експортером? Ґайд від центру Дія.Бізнес у Луцьку
Сьогодні, 17:11
Вихід на зовнішні ринки — одне зі стратегічних завдань та мрія кожного амбітного підприємця України. Проте із початком повномасштабного вторгнення пошук іноземних партнерів та вільних ніш на міжнародних ринках стали для багатьох українських компаній, швидше, потребою, аніж амбіцією.
Розуміючи актуальність запиту, національний проєкт Дія.Бізнес та Офіс з розвитку підприємництва та експорту розвивають таку експертизу і допомагають українським експортерам-початківцям. Зокрема, на порталі Дія.Бізнес: Експортний напрям зібрано інформацію щодо різноманітних способів виходу на міжнародні ринки. Пропонуємо короткий огляд таких можливостей.
Міжнародне партнерство
На порталі Дія.Бізнес: Експортний напрям зібрані та постійно оновлюються пропозиції від іноземних компаній щодо партнерства.
Серед актуального — пропозиції із різноманітних сфер. Наприклад, польська будівельна компанія шукає партнера для обслуговування інфраструктурних об’єктів в Україні; німецька компанія шукає підрядника для створення вебсайту і мобільного застосунку про міжнародні студентські спортивні заходи; Міністерство сільського господарства Республіки Таджикистан шукає українських виробників/постачальників насіння кормового буряку; імпортер з Індії шукає українських постачальників кормової кукурудзи для тварин тощо.
Також українські компанії можуть взяти участь в міжнародних публічних закупівлях та отримати ще більше міжнародних контрактів.
Міжнародні виставки, ярмарки та торговельні місії
Участь у міжнародних торговельних місіях, виставках та ярмарках — це можливість прямого контакту з потенційними бізнес-партнерами та покупцями. Зазвичай на подібних ділових заходах світового масштабу представлені найактуальніші тренди та найширша аудиторія. Тому потрапити в таке середовище — це можливість глибоко проаналізувати ринок.
Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національний проєкт Дія.Бізнес разом з партнерами допомагає малому і середньому бізнесу взяти участь у міжнародних виставкових заходах у складі Колективних стендів України.
Торік луцька креативна агенція PaRtyzan стала однією із 7 українських компаній, які взяли участь у найбільшій міжнародній виставці рітейлу EuroShop 2023.
Також у 2023 році, в межах міжнародної виставки BIOFACH, агропромислова Група «Арніка» законтрактувала близько 20 000 тонн органічної продукції, аграрне підприємство «Дунайський аграрій» поставило близько 200 тонн кавунів та 100 тонн динь до Румунії та Німеччини, а постачальних волоських горіхів «УКР-ВОЛНАТ» уклав контрактів на загальну суму 700 000 євро.
Зі списком міжнародних виставок, де запланований Колективний стенд України, можна ознайомитись за посиланням.
Оцінка готовності до експорту
Перед прийняттям рішення щодо виходу на зовнішні ринки оцініть готовність вашої компанії до експорту, скориставшись онлайн послугою «Оцінка готовності до експорту». Ви зможете перевірити свою готовність до зовнішньоекономічної діяльності, визначите компетенції, яких вам бракує, та дізнатися, як компенсувати відсутність необхідних знань та навичок. Наразі уже 1 302 компаній пройшли тест на готовність до експорту, 92% із них — налагодили ефективнішу експортну стратегію і 535 компаній потрапили до Каталогу українських експортерів.
Каталог українських експортерів
Онлайн-каталог українських експортерів — інструмент, знайомий та близький бізнесу в усьому світі. Іноземні компанії мають можливість легко знайти свого бізнес-партнера серед зареєстрованих українських компаній та встановити прямий контакт.
Доєднатись до Каталогу українських експортерів може будь-яке українське підприємство незалежно від розмірів компанії та сфери діяльності. Вимогами до відбору компаній є:
• Чиста репутаційна складова: непричетність до будь-яких скандалів та судових справ, що можуть поставити під сумнів репутацію компанії.
• Відсутність будь-яких зв’язків з росією чи білоруссю: торговельні відносини, наявність представництв компаній на території цих держав, білоруське та/або російське громадянство серед власників чи бенефіціарів компанії та ін.
• Наявність англомовного вебсайту з інформацію про товари або послуги підприємства.
Консалтинг та навчання
Для того, щоб отримати індивідуальні рекомендації щодо розвитку експортного потенціалу, компанія може замовити послугу індивідуального консалтингу. Сюди входить: експортна діагностика, експортне планування, підбір міжнародного консультанта та консультаційні послуги в рамках використання механізму міжнародних публічних закупівель GPA.
Окрім цього на порталі Дія.Бізнес: Експортний напрям для підприємців доступні підбірки освітніх програм на тему експортної діяльності, покрокові ґайди із пошуку партнерів і залучення інвестицій, практичні посібники з експорту, велика база публікацій, тематичні онлайн-курси.
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Розуміючи актуальність запиту, національний проєкт Дія.Бізнес та Офіс з розвитку підприємництва та експорту розвивають таку експертизу і допомагають українським експортерам-початківцям. Зокрема, на порталі Дія.Бізнес: Експортний напрям зібрано інформацію щодо різноманітних способів виходу на міжнародні ринки. Пропонуємо короткий огляд таких можливостей.
Міжнародне партнерство
На порталі Дія.Бізнес: Експортний напрям зібрані та постійно оновлюються пропозиції від іноземних компаній щодо партнерства.
Серед актуального — пропозиції із різноманітних сфер. Наприклад, польська будівельна компанія шукає партнера для обслуговування інфраструктурних об’єктів в Україні; німецька компанія шукає підрядника для створення вебсайту і мобільного застосунку про міжнародні студентські спортивні заходи; Міністерство сільського господарства Республіки Таджикистан шукає українських виробників/постачальників насіння кормового буряку; імпортер з Індії шукає українських постачальників кормової кукурудзи для тварин тощо.
Також українські компанії можуть взяти участь в міжнародних публічних закупівлях та отримати ще більше міжнародних контрактів.
Міжнародні виставки, ярмарки та торговельні місії
Участь у міжнародних торговельних місіях, виставках та ярмарках — це можливість прямого контакту з потенційними бізнес-партнерами та покупцями. Зазвичай на подібних ділових заходах світового масштабу представлені найактуальніші тренди та найширша аудиторія. Тому потрапити в таке середовище — це можливість глибоко проаналізувати ринок.
Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національний проєкт Дія.Бізнес разом з партнерами допомагає малому і середньому бізнесу взяти участь у міжнародних виставкових заходах у складі Колективних стендів України.
Торік луцька креативна агенція PaRtyzan стала однією із 7 українських компаній, які взяли участь у найбільшій міжнародній виставці рітейлу EuroShop 2023.
Також у 2023 році, в межах міжнародної виставки BIOFACH, агропромислова Група «Арніка» законтрактувала близько 20 000 тонн органічної продукції, аграрне підприємство «Дунайський аграрій» поставило близько 200 тонн кавунів та 100 тонн динь до Румунії та Німеччини, а постачальних волоських горіхів «УКР-ВОЛНАТ» уклав контрактів на загальну суму 700 000 євро.
Зі списком міжнародних виставок, де запланований Колективний стенд України, можна ознайомитись за посиланням.
Оцінка готовності до експорту
Перед прийняттям рішення щодо виходу на зовнішні ринки оцініть готовність вашої компанії до експорту, скориставшись онлайн послугою «Оцінка готовності до експорту». Ви зможете перевірити свою готовність до зовнішньоекономічної діяльності, визначите компетенції, яких вам бракує, та дізнатися, як компенсувати відсутність необхідних знань та навичок. Наразі уже 1 302 компаній пройшли тест на готовність до експорту, 92% із них — налагодили ефективнішу експортну стратегію і 535 компаній потрапили до Каталогу українських експортерів.
Каталог українських експортерів
Онлайн-каталог українських експортерів — інструмент, знайомий та близький бізнесу в усьому світі. Іноземні компанії мають можливість легко знайти свого бізнес-партнера серед зареєстрованих українських компаній та встановити прямий контакт.
Доєднатись до Каталогу українських експортерів може будь-яке українське підприємство незалежно від розмірів компанії та сфери діяльності. Вимогами до відбору компаній є:
• Чиста репутаційна складова: непричетність до будь-яких скандалів та судових справ, що можуть поставити під сумнів репутацію компанії.
• Відсутність будь-яких зв’язків з росією чи білоруссю: торговельні відносини, наявність представництв компаній на території цих держав, білоруське та/або російське громадянство серед власників чи бенефіціарів компанії та ін.
• Наявність англомовного вебсайту з інформацію про товари або послуги підприємства.
Консалтинг та навчання
Для того, щоб отримати індивідуальні рекомендації щодо розвитку експортного потенціалу, компанія може замовити послугу індивідуального консалтингу. Сюди входить: експортна діагностика, експортне планування, підбір міжнародного консультанта та консультаційні послуги в рамках використання механізму міжнародних публічних закупівель GPA.
Окрім цього на порталі Дія.Бізнес: Експортний напрям для підприємців доступні підбірки освітніх програм на тему експортної діяльності, покрокові ґайди із пошуку партнерів і залучення інвестицій, практичні посібники з експорту, велика база публікацій, тематичні онлайн-курси.
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