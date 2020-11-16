Забрали мандат у волинського депутата, який втік за кордон

Забрали мандат у волинського депутата, який втік за кордон
Володимирська міськрада сьогодні, 29 лютого, проголосувала за дострокове припинення повноважень депутата-втікача та колишнього директора «Влодимиртепла» Сергія Коби, який у вересні минулого року поїхав у закордонне відрядження та не повернувся.

Про це пише Буг.

Напередодні посадовець прислав електронний лист із заявою про намір скласти повноваження депутата Володимирської міської ради.
За відповідне рішення на черговій сесії проголосували 20 депутатів. Відтак обранці громади підтримали дострокове припинення депутатських повноважень депутата Володимирської міської ради восьмого скликання Коби Сергія, у зв’язку з його особистою заявою від 12 лютого.

Крім того, Кобу мають вивести зі складу постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Нагадаємо, Сергій Коба звільнився з посади керівника комунального підприємства «Володимир тепло», яке він очолював більше 6 років. У вересні він поїхав у закордонне відрядження та не повернувся. Наразі його обов’язки виконує головний інженер Сергій Приступа, нового керівника теплоенерго поки не призначили.

Крім того, Сергій Коба очолював політичну фракцію «Сила і честь» у міській раді. Тож, щоб вивести його, всі три депутати міської ради Володимира вийшли із фракції у жовтні. А в листопаді створили нову політичну силу, керівником якої став Вячеслав Петрук.

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Теги: політика, Волинь
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