Забрали мандат у волинського депутата, який втік за кордон

припинення повноважень депутата-втікача та колишнього директора «Влодимиртепла» Сергія Коби, який у вересні минулого року поїхав у закордонне відрядження та не повернувся.



Про це пише



Напередодні посадовець прислав електронний лист із заявою про намір скласти повноваження депутата Володимирської міської ради.

За відповідне рішення на черговій сесії проголосували 20 депутатів. Відтак обранці громади підтримали дострокове припинення депутатських повноважень депутата Володимирської міської ради восьмого скликання Коби Сергія, у зв’язку з його особистою заявою від 12 лютого.



Крім того, Кобу мають вивести зі складу постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.



Нагадаємо, Сергій Коба звільнився з посади керівника комунального підприємства «Володимир тепло», яке він очолював більше 6 років. У вересні він поїхав у закордонне відрядження та не повернувся. Наразі його обов’язки виконує головний інженер Сергій Приступа, нового керівника теплоенерго поки не призначили.



Крім того, Сергій Коба очолював політичну фракцію «Сила і честь» у міській раді. Тож, щоб вивести його, всі три депутати міської ради Володимира вийшли із фракції у жовтні. А в листопаді створили нову політичну силу, керівником якої став Вячеслав Петрук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирська міськрада сьогодні, 29 лютого, проголосувала за достроковета колишнього директора «Влодимиртепла», який у вересні минулого року поїхав у закордонне відрядження та не повернувся.Про це пише Буг Напередодні посадовець прислав електронний лист із заявою про намір скласти повноваження депутата Володимирської міської ради.За відповідне рішення на черговій сесії проголосували 20 депутатів. Відтак обранці громади підтримали дострокове припинення депутатських повноважень депутата Володимирської міської ради восьмого скликання Коби Сергія, у зв’язку з його особистою заявою від 12 лютого.Крім того, Кобу мають вивести зі складу постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Нагадаємо, Сергій Коба звільнився з посади керівника комунального підприємства «Володимир тепло», яке він очолював більше 6 років. У вересні він поїхав у закордонне відрядження та не повернувся. Наразі його обов’язки виконує головний інженер, нового керівника теплоенерго поки не призначили.Крім того, Сергій Коба«Сила і честь» у міській раді. Тож, щоб вивести його, всі три депутати міської ради Володимира вийшли із фракції у жовтні. А в листопаді створили нову політичну силу, керівником якої став

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