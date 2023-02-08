Спецтрибунал щодо росії може тривати кілька років, – Костін





Як передає Андрій Костін на пресконференції, яка відбулася у рамках міжнародної конференції "United for Justis.United for Heritage".



"Скільки буде тривати (Спецтрибунал – ред.), я не знаю, але я розумію, що це не буде довготривалий процес. Я думаю, коли трибунал буде створений, то це може тривати кілька років, не більше", – сказав він.



Костін зауважив, що наразі активно працює Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії в Гаазі, й певна необхідна база для роботи Спецтрибуналу уже напрацьована. Наразі залишилося дочекатися політичного рішення стосовно моделі майбутнього Спецтрибуналу.



"Ми всі розуміємо, що певні докази уже задокументовані з точки зору того, що керівництво Росії навіть не приховує, що воно вдалося до вторгнення і ведення агресивної війни. Я не хочу сказати, що це легка справа. Вона складна. Ми вперше це робимо після Нюрнберга", – додав генпрокурор.



Як повідомляв Укрінформ, раніше посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич висловив думку, що Спецтрибунал за злочин агресії росії проти України має притягнути до відповідальності орієнтовно 20 представників політичного і військового керівництва РФ, решта російських воєнних злочинців відповідатимуть за скоєні злочини в інших судах.



До коаліції (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України увійшли представники 38 держав та кілька представників міжнародних організацій, які вже провели низку робочих зустрічей.



Україна спільно з партнерами просуває створення спеціального трибуналу для притягнення до кримінальної відповідальності керівництва російської федерації за скоєння злочину агресії проти України.



Створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ та окремі держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спеціальний трибунал за злочин агресії росії проти України у разі його створення може тривати кілька років.Як передає Укрінформ , про це повідомив генпрокурорна пресконференції, яка відбулася у рамках міжнародної конференції "United for Justis.United for Heritage"."Скільки буде тривати (Спецтрибунал – ред.), я не знаю, але я розумію, що це не буде довготривалий процес. Я думаю, коли трибунал буде створений, то це може тривати кілька років, не більше", – сказав він.Костін зауважив, що наразі активно працює Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії в Гаазі, й певна необхідна база для роботи Спецтрибуналу уже напрацьована. Наразі залишилося дочекатися політичного рішення стосовно моделі майбутнього Спецтрибуналу."Ми всі розуміємо, що певні докази уже задокументовані з точки зору того, що керівництво Росії навіть не приховує, що воно вдалося до вторгнення і ведення агресивної війни. Я не хочу сказати, що це легка справа. Вона складна. Ми вперше це робимо після Нюрнберга", – додав генпрокурор.Як повідомляв Укрінформ, раніше посол з особливих доручень МЗСвисловив думку, що Спецтрибунал за злочин агресії росії проти України має притягнути до відповідальності орієнтовно 20 представників політичного і військового керівництва РФ, решта російських воєнних злочинців відповідатимуть за скоєні злочини в інших судах.До коаліції (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України увійшли представники 38 держав та кілька представників міжнародних організацій, які вже провели низку робочих зустрічей.Україна спільно з партнерами просуває створення спеціального трибуналу для притягнення до кримінальної відповідальності керівництва російської федерації за скоєння злочину агресії проти України.Створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ та окремі держави.

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