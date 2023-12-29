У Луцьку п'яний водій врізався у дерево

У Луцьку нетверезий водій наїхав на дерево.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сталося це на вихідних, пізно ввечері. У поліцію зателефонувала жінка і повідомила, що стала очевидицею ДТП на проспекті Відродження — автомобіль Audi здійснив наїзд на дерево.Коли патрульні прибули на місце, то знайшли підтвердження усім словам заявниці. Вони з’ясували, що транспортним засобом керував 23-річний чоловік. Повертаючи з головної дороги, він не врахував безпечної швидкості та не впорався з керуванням, внаслідок чого і відбулася автопригода.У водія були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти освідування на місці події, результат становив 2,01 проміле, що перевищує максимально допустиму норму у 10 разів.Крім того, громадянин не мав права керування цим автомобілем, адже не отримав посвідчення водія відповідної категорії.На громадянина патрульні склали три адмінматеріали.