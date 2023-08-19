Вночі на Хмельниччині збили російський безпілотник





Про це



"Сьогодні, під час сигналу «Повітряна тривога», на території Хмельницької області повітряні сили України знищили ворожий БпЛА.

Місце падіння уламків встановлюється", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що повідомлень про постраждалих або пошкодження майна не надходило.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 27 лютого, на Хмельниччині збили російський безпілотник.Про це повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація."Сьогодні, під час сигналу «Повітряна тривога», на території Хмельницької області повітряні сили України знищили ворожий БпЛА.Місце падіння уламків встановлюється", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що повідомлень про постраждалих або пошкодження майна не надходило.

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