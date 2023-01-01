П’яний водій у Луцьку влаштував перегони з патрульними

П’яний водій у Луцьку влаштував перегони з патрульними
Ймовірно нетверезий водій хотів втекти від патрульних у Луцьку, однак інспектори наздогнали його та склали протокол.

Про це у фейсбуці повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.

Це сталося на проспекті Відродження в Луцьку. Патрулюючи вечірнє місто, поліцейські помітили, як керманич автомобіля ВАЗ увімкнув правий покажчик повороту, однак поїхав прямо. Подаючи такі сигнали, незрозумілі для інших учасників дорожнього руху, він порушував ПДР, тож патрульні прийняли рішення зупинити транспортний засіб.

Деякий час водій на вимогу поліцейських не реагував, однак невдовзі таки зупинився, вийшов з авто та почав тікати. Патрульні наздогнали його та виявили, що у чоловіка наявні ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин відмовився від проходження освідування, ба більше — стверджував, що автівкою не керував. Хоча його пасажир підтвердив, що за кермом авто був саме його товариш.

На водія патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку), а також склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.


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Теги: патрульні, Луцьк
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