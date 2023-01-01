НАБУ передало до суду справу нардепки Марченко

НАБУ передало до суду справу нардепки Марченко
НАБУ і САП сьогодні, 13 грудня, скерували до суду справу за обвинуваченням народної депутатки із фракції «Слуга народу» Людмили Марченко та її помічниці у зловживанні впливом.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило два епізоди злочинної діяльності, у яких нардепка разом зі своєю помічницею пообіцяли за неправомірну вигоду забезпечити ухвалення уповноваженими особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до інформаційної системи «Шлях». Надалі уповноваженими особами обласної військової адміністрації надано відповідний дозвіл особі (як водію) на перетин державного кордону.

Перший епізод, виявлений детективами, стосується отримання неправомірної вигоди у розмірі 6000 дол. США. Другий — отримання 5300 дол. США. Після отримання останнього «траншу» у сумі 2800 дол. США осіб було викрито.

Вже 11 липня 2023 року НАБУ і САП повідомили їм про підозру у зловживанні впливом.

А наприкінці жовтня 2023 року слідство завершили.

Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


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Теги: корупція, Україна
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