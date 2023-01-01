У шпиталі в Одесі зупинилося серце волинського військового

У Колківській громаді на Волині – непоправна втрата. Під час лікування в Одесі відійшов у засвіти військовослужбовецьПро це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.У відділенні інтенсивної терапії загального профілю в Одеській обласній клінічній лікарні, перебуваючи на стаціонарному лікуванні, 11 грудня 2023 року помер військовослужбовець Величко Віктор Васильович (30.11.1986 р.н.), житель села Рудники.«Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі. Прийміть наші щирі співчуття… Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, коли зупиняється серце рідної людини…Співпереживаємо всій вашій родині! Вічна і світла пам'ять! Нехай спочиває з миром! Низький уклін Герою!» - зазначили у громаді.У Колках оголосили триденну жалобу.Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання Героя буде повідомлено додатково.