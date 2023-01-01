У шпиталі в Одесі зупинилося серце волинського військового

У шпиталі в Одесі зупинилося серце волинського військового
У Колківській громаді на Волині – непоправна втрата. Під час лікування в Одесі відійшов у засвіти військовослужбовець Віктор Величко.

Про це у фейсбуці повідомляє Колківська громада.

У відділенні інтенсивної терапії загального профілю в Одеській обласній клінічній лікарні, перебуваючи на стаціонарному лікуванні, 11 грудня 2023 року помер військовослужбовець Величко Віктор Васильович (30.11.1986 р.н.), житель села Рудники.
У шпиталі в Одесі зупинилося серце волинського військового

«Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі. Прийміть наші щирі співчуття… Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, коли зупиняється серце рідної людини…Співпереживаємо всій вашій родині! Вічна і світла пам'ять! Нехай спочиває з миром! Низький уклін Герою!» - зазначили у громаді.

У Колках оголосили триденну жалобу.

Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання Героя буде повідомлено додатково.


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Теги: загиблі, війна
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