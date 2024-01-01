На Волині знищили наркосиндикат: заробляв щомісяця 35 мільйонів

Волинські поліцейські припинили діяльність злочинної організації, яка заробляла мільйони гривень на реалізації наркотиків по всій країні. Наразі 22 особи затримано.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Щомісячнопонад 20 кілограмів наркотиків, що аналогічно понад 50 тисячам так званих «закладок». За цінами «чорного ринку» така злочинна діяльність приносила наркосиндикату орієнтовно понад 35 мільйонів гривень доходу в місяць.«Протягом спецоперації з ліквідації злочинного осередку проведено 31 санкціонований обшук, під час яких виявлено та вилучено понад десять кілограмів заборонених речовин на суму понад 15 мільйонів гривень. 22 учасники затримано в порядку ст. 208 КПК України, їм усім повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - повідомив начальник ГУНП у Волинській областіУ рамках проведення оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що наркосиндикат з міжрегіональними зв’язками здійснював постачання наркосировини по території всієї України, шляхом залишення так званих «мастеркладів» та «закладок». Клієнтів підшукували за допомогою телеграм-каналу. З’ясовано, що фігуранти збували «канабіс», амфетамін, альфа PVP, марки ЛСД, рідину ТГК та іншу наркосировину.Як розповів начальник управління боротьби з наркозлочинністю, протягом документування протиправної діяльності фігурантів проведено ряд оперативних закупок, а також інших необхідних негласних слідчих (розшукових) дій. У їх результаті поліцейські встановили всіх учасників цієї потужної злочинної організації, а також канали та методи збуту заборонених речовин.«Так, постачання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території Волинської та Львівської областей налагодила 31-річна мешканка Львівської області, подбавши про декілька рівнів конспірації, аби правоохоронці не розсекретили цю злочинну діяльність. До свого «бізнесу» залучила ще понад 20 осіб, кожен з яких мав чітко визначену роль із забезпечення існування злочинного наркокартелю», - повідомив Олег Зубко.Учора, 29 лютого, організаторці злочинної організації, яка координувала незаконну діяльність інших осіб, забезпечувала функціонування як самої злочинної організації, так і особисто вчиняла тяжкі та особливо тяжкі злочини, слідчі ГУНП повідомили про підозру також за ч. 1 ст. 255 КК України, а її спільникам зі складу угрупування, учасникам вищевказаної організації, – за ч. 2 ст. 255 КК України.«Ідеться про створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. За це передбачено покарання до 12 років позбавлення волі. Викриття такої масштабної організації – це величезна кропітка робота наших оперативних та інших поліцейських підрозділів, слідчих, прокурорів, яка тривала кілька місяців. Завдяки професійній і злагодженій роботі потужний наркосиндикат ліквідовано», - повідомив Юрій Крошко.Заходи з реалізації масштабної багатоетапної поліцейської спецоперації провели працівники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській області, в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України, спільно з працівниками Луцького РУП з використанням сил та засобів оперативних служб та відділу кримінального аналізу ГУНП, за процесуального керівництва Волинської обласної та Луцької окружної прокуратур.Досудове слідство триває.