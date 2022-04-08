На Волині викрили злочинну групу, яка переправила до Польщі майже 170 чоловіків

На Волині викрили злочинну групу, яка переправила до Польщі майже 170 чоловіків
ДБР викрило на Волині злочинну групу, яка незаконно переправила через кордон майже 170 осіб.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

На Волині працівники ДБР викрили злочинну групу, яка переправляла військовозобов’язаних через кордон до Польщі.

Допомагала зловмисникам інспекторка одного з прикордонних загонів на Волині.

Клієнтів ділки шукали у соцмережах, а вартість послуг складала 3,5 тис. доларів США з особи.

З ними заздалегідь домовлялись про зустріч і доправляли автомобілем до пункту пропуску. Водій-спільник передавав прикордонниці закордонні паспорти пасажирів. Інспекторка не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Це давало можливість чоловікам перетнути кордон і потрапити до Польщі.

За даними слідства, за такою схемою група переправила за межі держави щонайменше 168 осіб.

Інспекторці за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Також подано до суду про обрання фігурантці запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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Теги: кордон, Польща, військовозобов'язані
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