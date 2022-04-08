На Волині викрили злочинну групу, яка переправила до Польщі майже 170 чоловіків
Сьогодні, 13:10
ДБР викрило на Волині злочинну групу, яка незаконно переправила через кордон майже 170 осіб.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
На Волині працівники ДБР викрили злочинну групу, яка переправляла військовозобов’язаних через кордон до Польщі.
Допомагала зловмисникам інспекторка одного з прикордонних загонів на Волині.
Клієнтів ділки шукали у соцмережах, а вартість послуг складала 3,5 тис. доларів США з особи.
З ними заздалегідь домовлялись про зустріч і доправляли автомобілем до пункту пропуску. Водій-спільник передавав прикордонниці закордонні паспорти пасажирів. Інспекторка не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Це давало можливість чоловікам перетнути кордон і потрапити до Польщі.
За даними слідства, за такою схемою група переправила за межі держави щонайменше 168 осіб.
Інспекторці за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Також подано до суду про обрання фігурантці запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
На Волині працівники ДБР викрили злочинну групу, яка переправляла військовозобов’язаних через кордон до Польщі.
Допомагала зловмисникам інспекторка одного з прикордонних загонів на Волині.
Клієнтів ділки шукали у соцмережах, а вартість послуг складала 3,5 тис. доларів США з особи.
З ними заздалегідь домовлялись про зустріч і доправляли автомобілем до пункту пропуску. Водій-спільник передавав прикордонниці закордонні паспорти пасажирів. Інспекторка не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Це давало можливість чоловікам перетнути кордон і потрапити до Польщі.
За даними слідства, за такою схемою група переправила за межі держави щонайменше 168 осіб.
Інспекторці за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Також подано до суду про обрання фігурантці запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
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