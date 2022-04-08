На Волині викрили злочинну групу, яка переправила до Польщі майже 170 чоловіків





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На Волині працівники ДБР викрили злочинну групу, яка переправляла військовозобов’язаних через кордон до Польщі.



Допомагала зловмисникам інспекторка одного з прикордонних загонів на Волині.



Клієнтів ділки шукали у соцмережах, а вартість послуг складала 3,5 тис. доларів США з особи.



З ними заздалегідь домовлялись про зустріч і доправляли автомобілем до пункту пропуску. Водій-спільник передавав прикордонниці закордонні паспорти пасажирів. Інспекторка не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Це давало можливість чоловікам перетнути кордон і потрапити до Польщі.



За даними слідства, за такою схемою група переправила за межі держави щонайменше 168 осіб.



Інспекторці за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 332 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.



Також подано до суду про обрання фігурантці запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.



Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.



Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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