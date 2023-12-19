На пляжі в Одесі знайшли бойову міну

Сапери Держслужби з питань надзвичайних ситуацій знищили міну на узбережжі Чорного моря.Про це інформує ДСНС у телеграмі.Вчора, 29 лютого, на одному з пляжів Одеси було виявлено вибухонебезпечний предмет. На місце виклику прибули піротехніки ДСНС та ідентифікували його як якірну річкову міну. Сьогодні боєприпас контрольовано знищено.«Нагадуємо: якщо помітили вибухонебезпечний або підозрілий предмет у жодному разі не чіпайте, відійдіть на безпечну відстань, зателефонуйте 101!» - зазначили у ДСНС.Нагадаємо, волинські сапери з Національної гвардіїтабрали участь увід окупації російськими військами на півдні України.