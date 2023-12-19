На пляжі в Одесі знайшли бойову міну

На пляжі в Одесі знайшли бойову міну
Сапери Держслужби з питань надзвичайних ситуацій знищили міну на узбережжі Чорного моря.

Про це інформує ДСНС у телеграмі.

Вчора, 29 лютого, на одному з пляжів Одеси було виявлено вибухонебезпечний предмет. На місце виклику прибули піротехніки ДСНС та ідентифікували його як якірну річкову міну. Сьогодні боєприпас контрольовано знищено.
На пляжі в Одесі знайшли бойову міну
На пляжі в Одесі знайшли бойову міну
На пляжі в Одесі знайшли бойову міну
На пляжі в Одесі знайшли бойову міну

«Нагадуємо: якщо помітили вибухонебезпечний або підозрілий предмет у жодному разі не чіпайте, відійдіть на безпечну відстань, зателефонуйте 101!» - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, волинські сапери з Національної гвардії Іван та Віталій брали участь у розмінуванні звільнених українських міст від окупації російськими військами на півдні України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: рятувальники, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині викрили злочинну групу, яка переправила до Польщі майже 170 чоловіків
Сьогодні, 13:10
У Луцьку 34-річний чоловік під час конфлікту вбив свого знайомого
Сьогодні, 13:00
На пляжі в Одесі знайшли бойову міну
Сьогодні, 12:39
Канада заявила, що готова відправити військових в Україну, але є важлива умова
Сьогодні, 12:30
У Луцьку зустріли воїнів, звільнених із полону
Сьогодні, 12:17
Схожі новини
Із пошкодженої багатоповерхівки у Києві врятували нерухому жінку Із пошкодженої багатоповерхівки у Києві врятували нерухому жінку
07 лютий, 14:30
На Хмельниччині рятувальники 1,5 км несли на ношах хвору жінку до «швидкої» На Хмельниччині рятувальники 1,5 км несли на ношах хвору жінку до «швидкої»
31 січень, 11:50
У Києві завершили рятувальну операцію: 22 постраждалих У Києві завершили рятувальну операцію: 22 постраждалих
23 січень, 17:16
Врятували жінку з вантажівки, що повисла з мосту над прірвою на Прикарпатті Врятували жінку з вантажівки, що повисла з мосту над прірвою на Прикарпатті
19 грудень, 2023, 15:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Цьогоріч лютий на Волині виявився найтеплішим в історії
Сьогодні, 13:12
 0
На Волині викрили злочинну групу, яка переправила до Польщі майже 170 чоловіків
Сьогодні, 13:10
 0
У Луцьку 34-річний чоловік під час конфлікту вбив свого знайомого
Сьогодні, 13:00
 0
На пляжі в Одесі знайшли бойову міну
Сьогодні, 12:39
 0
Канада заявила, що готова відправити військових в Україну, але є важлива умова
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8