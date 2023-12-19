На пляжі в Одесі знайшли бойову міну
Сьогодні, 12:39
Сапери Держслужби з питань надзвичайних ситуацій знищили міну на узбережжі Чорного моря.
Про це інформує ДСНС у телеграмі.
Вчора, 29 лютого, на одному з пляжів Одеси було виявлено вибухонебезпечний предмет. На місце виклику прибули піротехніки ДСНС та ідентифікували його як якірну річкову міну. Сьогодні боєприпас контрольовано знищено.
«Нагадуємо: якщо помітили вибухонебезпечний або підозрілий предмет у жодному разі не чіпайте, відійдіть на безпечну відстань, зателефонуйте 101!» - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, волинські сапери з Національної гвардії Іван та Віталій брали участь у розмінуванні звільнених українських міст від окупації російськими військами на півдні України.
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Про це інформує ДСНС у телеграмі.
Вчора, 29 лютого, на одному з пляжів Одеси було виявлено вибухонебезпечний предмет. На місце виклику прибули піротехніки ДСНС та ідентифікували його як якірну річкову міну. Сьогодні боєприпас контрольовано знищено.
«Нагадуємо: якщо помітили вибухонебезпечний або підозрілий предмет у жодному разі не чіпайте, відійдіть на безпечну відстань, зателефонуйте 101!» - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, волинські сапери з Національної гвардії Іван та Віталій брали участь у розмінуванні звільнених українських міст від окупації російськими військами на півдні України.
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