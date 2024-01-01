У Луцьку зустріли воїнів, звільнених із полону
Сьогодні, 12:17
На автовокзалі в обласному центрі Волині зустріли чотирьох військовослужбовців, які повернулись з полону.
Про це повідомляє у фейсбуці Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Це військовослужбовці Анатолій та Павло Романіки, Богдан Озімок, Олексій Коваль.
«Раді бачити хлопців вдома. Нехай більше ніколи їм не доведеться перебувати у такій розлуці з сім'єю та рідною домівкою. Побажав усім якомога швидшого відновлення та повернення до звичного життя. Щиро дякуємо вам за службу та захист», - зазначив мер Луцька.
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Про це повідомляє у фейсбуці Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Це військовослужбовці Анатолій та Павло Романіки, Богдан Озімок, Олексій Коваль.
«Раді бачити хлопців вдома. Нехай більше ніколи їм не доведеться перебувати у такій розлуці з сім'єю та рідною домівкою. Побажав усім якомога швидшого відновлення та повернення до звичного життя. Щиро дякуємо вам за службу та захист», - зазначив мер Луцька.
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