У Луцьку зустріли воїнів, звільнених із полону

У Луцьку зустріли воїнів, звільнених із полону
На автовокзалі в обласному центрі Волині зустріли чотирьох військовослужбовців, які повернулись з полону.

Про це повідомляє у фейсбуці Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Це військовослужбовці Анатолій та Павло Романіки, Богдан Озімок, Олексій Коваль.
У Луцьку зустріли воїнів, звільнених із полону
У Луцьку зустріли воїнів, звільнених із полону
У Луцьку зустріли воїнів, звільнених із полону
У Луцьку зустріли воїнів, звільнених із полону

«Раді бачити хлопців вдома. Нехай більше ніколи їм не доведеться перебувати у такій розлуці з сім'єю та рідною домівкою. Побажав усім якомога швидшого відновлення та повернення до звичного життя. Щиро дякуємо вам за службу та захист», - зазначив мер Луцька.
У Луцьку зустріли воїнів, звільнених із полону
У Луцьку зустріли воїнів, звільнених із полону
У Луцьку зустріли воїнів, звільнених із полону
У Луцьку зустріли воїнів, звільнених із полону
У Луцьку зустріли воїнів, звільнених із полону

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Теги: полонені, ЗСУ
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