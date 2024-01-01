У Луцьку зустріли воїнів, звільнених із полону

На автовокзалі в обласному центрі Волині зустріли чотирьох військовослужбовців, які пПро це повідомляє у фейсбуці Луцький міський головаЦе військовослужбовціта«Раді бачити хлопців вдома. Нехай більше ніколи їм не доведеться перебувати у такій розлуці з сім'єю та рідною домівкою. Побажав усім якомога швидшого відновлення та повернення до звичного життя. Щиро дякуємо вам за службу та захист», - зазначив мер Луцька.