У Луцьку 34-річний чоловік під час конфлікту вбив свого знайомого
Сьогодні, 13:00
Волинянина судитимуть за вбивство.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокураутри.
Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним жителем Луцька умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, увечері 2 січня 2024 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Ветеранів в обласному центрі Волині під час конфлікту кілька разів вдарив ножем 43-річного знайомого, батька п'ятьох дітей, спричинивши смерть.
Убивство він вчинив у присутності 11-річної доньки загиблого.
Обвинувачений перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до пятнадцяти років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокураутри.
Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним жителем Луцька умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, увечері 2 січня 2024 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Ветеранів в обласному центрі Волині під час конфлікту кілька разів вдарив ножем 43-річного знайомого, батька п'ятьох дітей, спричинивши смерть.
Убивство він вчинив у присутності 11-річної доньки загиблого.
Обвинувачений перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до пятнадцяти років.
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