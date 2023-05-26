У Луцьку 34-річний чоловік під час конфлікту вбив свого знайомого

Волинянина судитимуть за вбивство.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокураутри.Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним жителем Луцька умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).За даними слідства, увечері 2 січня 2024 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Ветеранів в обласному центрі Волині під час конфлікту кілька разів вдарив ножем 43-річного знайомого, батька п'ятьох дітей, спричинивши смерть.Убивство він вчинив у присутності 11-річної доньки загиблого.Обвинувачений перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до пятнадцяти років.