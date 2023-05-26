У Луцьку 34-річний чоловік під час конфлікту вбив свого знайомого

У Луцьку 34-річний чоловік під час конфлікту вбив свого знайомого
Волинянина судитимуть за вбивство.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокураутри.

Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним жителем Луцька умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, увечері 2 січня 2024 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Ветеранів в обласному центрі Волині під час конфлікту кілька разів вдарив ножем 43-річного знайомого, батька п'ятьох дітей, спричинивши смерть.

Убивство він вчинив у присутності 11-річної доньки загиблого.

Обвинувачений перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до пятнадцяти років.

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Теги: Луцьк, вбивство
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