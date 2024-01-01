У Миколаєві 15 років тюрми отримав інструктор з тактичної підготовки, який шпигував для росії на полігонах ЗСУ





Про це



Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який діяв на Миколаївщині.



Зловмисником є інструктор з тактичної підготовки місцевої громадської організації. Під виглядом тренувань на полігонах він розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони.



Контррозвідники СБУ затримали його «на гарячому» у лютому 2023 року.



Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси.



За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми.



Як встановило розслідування, ворожий поплічник був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку і працює на фсб.



На нього чоловік з власної ініціативи вийшов через популярний месенджер та запропонував свою допомогу у війні проти України.



Для збору розвідданих російський агент організовував на військових полігонах навчання з тактичної підготовки місцевих жителів.



Крім того, щоб отримати «потрібну» інформацію, він намагався «втемну» використовувати українських захисників, з якими знайомився під час польових тренувань.



На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

- ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав російський агент, який шпигував на полігонах ЗСУ під виглядом інструктора.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який діяв на Миколаївщині.Зловмисником є інструктор з тактичної підготовки місцевої громадської організації. Під виглядом тренувань на полігонах він розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони.Контррозвідники СБУ затримали його «на гарячому» у лютому 2023 року.Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси.За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми.Як встановило розслідування, ворожий поплічник був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку і працює на фсб.На нього чоловік з власної ініціативи вийшов через популярний месенджер та запропонував свою допомогу у війні проти України.Для збору розвідданих російський агент організовував на військових полігонах навчання з тактичної підготовки місцевих жителів.Крім того, щоб отримати «потрібну» інформацію, він намагався «втемну» використовувати українських захисників, з якими знайомився під час польових тренувань.На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:- ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);- ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу).

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