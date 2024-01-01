У Миколаєві 15 років тюрми отримав інструктор з тактичної підготовки, який шпигував для росії на полігонах ЗСУ

У Миколаєві 15 років тюрми отримав інструктор з тактичної підготовки, який шпигував для росії на полігонах ЗСУ
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав російський агент, який шпигував на полігонах ЗСУ під виглядом інструктора.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який діяв на Миколаївщині.

Зловмисником є інструктор з тактичної підготовки місцевої громадської організації. Під виглядом тренувань на полігонах він розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони.

Контррозвідники СБУ затримали його «на гарячому» у лютому 2023 року.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми.

Як встановило розслідування, ворожий поплічник був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку і працює на фсб.

На нього чоловік з власної ініціативи вийшов через популярний месенджер та запропонував свою допомогу у війні проти України.

Для збору розвідданих російський агент організовував на військових полігонах навчання з тактичної підготовки місцевих жителів.

Крім того, щоб отримати «потрібну» інформацію, він намагався «втемну» використовувати українських захисників, з якими знайомився під час польових тренувань.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині військовим передали 50 автомобілів
Сьогодні, 14:25
У Бєлгороді ГУР знищив дорогий комплекс ППО росіян
Сьогодні, 14:07
У Миколаєві 15 років тюрми отримав інструктор з тактичної підготовки, який шпигував для росії на полігонах ЗСУ
Сьогодні, 13:45
На Волині знищили наркосиндикат: заробляв щомісяця 35 мільйонів
Сьогодні, 13:24
Цьогоріч лютий на Волині виявився найтеплішим в історії
Сьогодні, 13:12
Схожі новини
Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП отримав уже четверту підозру за підривну діяльність проти України Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП отримав уже четверту підозру за підривну діяльність проти України
23 лютий, 12:19
СБУ знайшла підтвердження, що росія вбиває українців ракетами з КНДР СБУ знайшла підтвердження, що росія вбиває українців ракетами з КНДР
22 лютий, 13:00
Довічне ув’язнення загрожує 34-річній харків’янці, яка наводила ракети на житлові будинки міста Довічне ув’язнення загрожує 34-річній харків’янці, яка наводила ракети на житлові будинки міста
21 лютий, 10:50
Загрожує довічне ув’язнення: СБУ затримала зрадника, який «зливав» росіянам інформацію для прориву оборони Києва Загрожує довічне ув’язнення: СБУ затримала зрадника, який «зливав» росіянам інформацію для прориву оборони Києва
16 лютий, 11:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь суне похолодання
Сьогодні, 14:43
 0
На Волині військовим передали 50 автомобілів
Сьогодні, 14:25
 0
У Бєлгороді ГУР знищив дорогий комплекс ППО росіян
Сьогодні, 14:07
 0
У Миколаєві 15 років тюрми отримав інструктор з тактичної підготовки, який шпигував для росії на полігонах ЗСУ
Сьогодні, 13:45
 0
На Волині знищили наркосиндикат: заробляв щомісяця 35 мільйонів
Сьогодні, 13:24
 0
Медіа
відео
1/8