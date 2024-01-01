У Миколаєві 15 років тюрми отримав інструктор з тактичної підготовки, який шпигував для росії на полігонах ЗСУ
Сьогодні, 13:45
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав російський агент, який шпигував на полігонах ЗСУ під виглядом інструктора.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який діяв на Миколаївщині.
Зловмисником є інструктор з тактичної підготовки місцевої громадської організації. Під виглядом тренувань на полігонах він розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони.
Контррозвідники СБУ затримали його «на гарячому» у лютому 2023 року.
Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси.
За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми.
Як встановило розслідування, ворожий поплічник був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку і працює на фсб.
На нього чоловік з власної ініціативи вийшов через популярний месенджер та запропонував свою допомогу у війні проти України.
Для збору розвідданих російський агент організовував на військових полігонах навчання з тактичної підготовки місцевих жителів.
Крім того, щоб отримати «потрібну» інформацію, він намагався «втемну» використовувати українських захисників, з якими знайомився під час польових тренувань.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу).
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який діяв на Миколаївщині.
Зловмисником є інструктор з тактичної підготовки місцевої громадської організації. Під виглядом тренувань на полігонах він розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони.
Контррозвідники СБУ затримали його «на гарячому» у лютому 2023 року.
Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси.
За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми.
Як встановило розслідування, ворожий поплічник був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку і працює на фсб.
На нього чоловік з власної ініціативи вийшов через популярний месенджер та запропонував свою допомогу у війні проти України.
Для збору розвідданих російський агент організовував на військових полігонах навчання з тактичної підготовки місцевих жителів.
Крім того, щоб отримати «потрібну» інформацію, він намагався «втемну» використовувати українських захисників, з якими знайомився під час польових тренувань.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу).
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