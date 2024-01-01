На Волинь суне похолодання
Сьогодні, 14:43
Синоптики попереджають, що з початком наступного тижня на Волині істотно похолодає.
Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На вихідних ще збережеться переважно суха погода. Нічна температура становитиме 2-7⁰ тепла, денна - 10-15⁰ тепла.
Проте з 4 березня погоду Волині зумовлюватиме Балканський циклон і атмосферні розділи, що з ним пов'язані, тому очікуються дощі різної інтенсивності вночі з мокрим снігом.
Температура вночі становитиме близько нуля, денна - 6-11⁰ тепла.
З 6 березня очікується суттєве зниження температури. Вночі від 2⁰ тепла до 3⁰ морозу,вдень 0-5⁰.
Нагадаємо, лютий 2024 року на території Волині виявився найтеплішим за весь час спостережень.
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Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На вихідних ще збережеться переважно суха погода. Нічна температура становитиме 2-7⁰ тепла, денна - 10-15⁰ тепла.
Проте з 4 березня погоду Волині зумовлюватиме Балканський циклон і атмосферні розділи, що з ним пов'язані, тому очікуються дощі різної інтенсивності вночі з мокрим снігом.
Температура вночі становитиме близько нуля, денна - 6-11⁰ тепла.
З 6 березня очікується суттєве зниження температури. Вночі від 2⁰ тепла до 3⁰ морозу,вдень 0-5⁰.
Нагадаємо, лютий 2024 року на території Волині виявився найтеплішим за весь час спостережень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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