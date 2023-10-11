У лютому Повітряні Сили збили 13 російських літаків





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"У лютому Повітряні Сили ЗСУ збили 13 російських літаків: 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 2 винищувачі Су-35 і 1 літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50.



Це найкращий результат із жовтня 2022 року. Вдячні нашим воїнам за ефективну роботу. І нашим партнерам - за посилення можливостей протиповітряної оборони України. Разом ми переможемо", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони України повідомило, що у лютому 2024 року Повітряні Сили ЗСУ збили 13 російських літаків.Про це йдеться у їхньому Телеграм-каналі."У лютому Повітряні Сили ЗСУ збили 13 російських літаків: 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 2 винищувачі Су-35 і 1 літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50.Це найкращий результат із жовтня 2022 року. Вдячні нашим воїнам за ефективну роботу. І нашим партнерам - за посилення можливостей протиповітряної оборони України. Разом ми переможемо", - йдеться в повідомленні.

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