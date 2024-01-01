Волинські рятувальники здали кров для поранених військових

Волинські рятувальники здали кров для поранених військових
Сьогодні, 1 березня, рятувальники на Волині долучилися до благодійної акції з донації крові.

Про це у фейсбуці інформує ДСНС.

Волинський обласний центр крові відвідали понад тридцять працівників ДСНС. Вони здали кров на потреби лікувальних закладів Волинської області, а також для поповнення стратегічних запасів, що можуть бути використані на потреби української армії та поранених.
Волинські рятувальники здали кров для поранених військових

Акція ініційована медичною службою ГУ ДСНС України у Волинській області.
Волинські рятувальники здали кров для поранених військових

Уже наступного тижня ініціативу донації підтримають ще тридцять співробітників ДСНС у Володимирі.
Волинські рятувальники здали кров для поранених військових

Потреба у донорській крові існує постійно, тож надзвичайники систематично долучаються до благодійної та життєво важливої справи.
Волинські рятувальники здали кров для поранених військових
Волинські рятувальники здали кров для поранених військових
Волинські рятувальники здали кров для поранених військових
Волинські рятувальники здали кров для поранених військових
Волинські рятувальники здали кров для поранених військових

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Теги: рятувальники, Волинь
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