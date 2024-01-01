Волинські рятувальники здали кров для поранених військових

Сьогодні, 1 березня, рятувальники на Волині долучилися до благодійної акції з донації крові.Про це у фейсбуці інформує ДСНС.Волинський обласний центр крові відвідали понад тридцять працівників ДСНС. Вони здали кров на потреби лікувальних закладів Волинської області, а також для поповнення стратегічних запасів, що можуть бути використані на потреби української армії та поранених.Акція ініційована медичною службою ГУ ДСНС України у Волинській області.Уже наступного тижня ініціативу донації підтримають ще тридцять співробітників ДСНС у Володимирі., тож надзвичайники систематично долучаються до благодійної та життєво важливої справи.