Волинські рятувальники здали кров для поранених військових
Сьогодні, 15:32
Сьогодні, 1 березня, рятувальники на Волині долучилися до благодійної акції з донації крові.
Про це у фейсбуці інформує ДСНС.
Волинський обласний центр крові відвідали понад тридцять працівників ДСНС. Вони здали кров на потреби лікувальних закладів Волинської області, а також для поповнення стратегічних запасів, що можуть бути використані на потреби української армії та поранених.
Акція ініційована медичною службою ГУ ДСНС України у Волинській області.
Уже наступного тижня ініціативу донації підтримають ще тридцять співробітників ДСНС у Володимирі.
Потреба у донорській крові існує постійно, тож надзвичайники систематично долучаються до благодійної та життєво важливої справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці інформує ДСНС.
Волинський обласний центр крові відвідали понад тридцять працівників ДСНС. Вони здали кров на потреби лікувальних закладів Волинської області, а також для поповнення стратегічних запасів, що можуть бути використані на потреби української армії та поранених.
Акція ініційована медичною службою ГУ ДСНС України у Волинській області.
Уже наступного тижня ініціативу донації підтримають ще тридцять співробітників ДСНС у Володимирі.
Потреба у донорській крові існує постійно, тож надзвичайники систематично долучаються до благодійної та життєво важливої справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Журналісти WSJ дізналися умови мирної угоди, яку Україна та росія майже підписали у квітні 2022 року
Сьогодні, 16:01
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Боратинцем
Сьогодні, 15:46
Волинські рятувальники здали кров для поранених військових
Сьогодні, 15:32
У лютому Повітряні Сили збили 13 російських літаків
Сьогодні, 15:15
На Волинь суне похолодання
Сьогодні, 14:43