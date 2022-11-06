Журналісти WSJ дізналися умови мирної угоди, яку Україна та росія майже підписали у квітні 2022 року





Про це йдеться в матеріалі WSJ, пише



У документі від 15 квітня 2022 року, з яким ознайомилися журналісти, описується, як учасники переговорів з обох сторін прагнули припинити бойові дії, домовившись перетворити Україну на «постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках», якій заборонено відновлювати свою армію за підтримки Заходу, і залишити Крим під контролем росії.



У проєкті договору йдеться про те, що Україна зможе прагнути членства в ЄС, але не зможе приєднатися до військових альянсів, таких як НАТО. Згідно з угодою, жодна іноземна зброя не мала бути допущена на українську землю, а Збройні сили України мали скоротити до певного розміру. росія прагнула обмежити все: від кількості військ і танків до максимальної дальності стрільби українських ракет.



Кримський півострів, окупований росією, мав залишитися під контролем москви й не вважатися нейтральним, згідно з домовленостями. рф також наполягала на тому, щоб російська мова діяла нарівні з українською в уряді та судах — цей пункт Київ не підтримав, свідчить проєкт документа.



Майбутнє території сходу України, яка була окупована до 24 лютого 2022 року, не обговорювалося в проєкті угоди, це залишалося на розсуд володимира путіна та Володимира Зеленського під час особистих переговорів. Їхня зустріч так і не відбулася.



Загалом документ демонструє глибокі поступки, які розглядали перемовники з українського боку. Як відзначає WSJ, це також служить нагадуванням про компроміси, які росія може знову вимагати від України, якщо військова підтримка Заходу припиниться і рф досягне значних територіальних здобутків.



Договір мав гарантуватися іноземними державами, серед яких у документі перераховані США, Велика Британія, Китай, Франція та росія. На ці країни була б бути покладена відповідальність захищати нейтралітет України, але від них також вимагалося «розірвати міжнародні договори та угоди, несумісні з постійним нейтралітетом України», включно з будь-якими обіцянками військової допомоги.



Зрештою, угоду так і не підписали, коли після звільнення Київщини розкрилися масштаби російських воєнних злочинів в Україні, стан українських військ покращився, а Захід надав зброю для відбиття вторгнення.



Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який брав участь у тих переговорах, заявив, що озвучені журналістами пункти були умовами росії, на які Україна «ніколи не погоджувалася». За його словами, реальних можливостей домовитися не було.



«Навіщо періодично повертатися до неіснуючої теми і намагатися видати відомі капітулянтські вимоги рф за щось нове, що абсолютно не могло привести до "миру"?» — написав Подоляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Газета Wall Street Journal дізналася проєкт майже узгодженої мирної угоди між Україною та росією, яку розробили у квітні 2022 року, але так і не підписали.Про це йдеться в матеріалі WSJ, пише Громадське У документі від 15 квітня 2022 року, з яким ознайомилися журналісти, описується, як учасники переговорів з обох сторін прагнули припинити бойові дії, домовившись перетворити Україну на «постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках», якій заборонено відновлювати свою армію за підтримки Заходу, і залишити Крим під контролем росії.У проєкті договору йдеться про те, що Україна зможе прагнути членства в ЄС, але не зможе приєднатися до військових альянсів, таких як НАТО. Згідно з угодою, жодна іноземна зброя не мала бути допущена на українську землю, а Збройні сили України мали скоротити до певного розміру. росія прагнула обмежити все: від кількості військ і танків до максимальної дальності стрільби українських ракет.Кримський півострів, окупований росією, мав залишитися під контролем москви й не вважатися нейтральним, згідно з домовленостями. рф також наполягала на тому, щоб російська мова діяла нарівні з українською в уряді та судах — цей пункт Київ не підтримав, свідчить проєкт документа.Майбутнє території сходу України, яка була окупована до 24 лютого 2022 року, не обговорювалося в проєкті угоди, це залишалося на розсуд володимира путіна та Володимира Зеленського під час особистих переговорів. Їхня зустріч так і не відбулася.Загалом документ демонструє глибокі поступки, які розглядали перемовники з українського боку. Як відзначає WSJ, це також служить нагадуванням про компроміси, які росія може знову вимагати від України, якщо військова підтримка Заходу припиниться і рф досягне значних територіальних здобутків.Договір мав гарантуватися іноземними державами, серед яких у документі перераховані США, Велика Британія, Китай, Франція та росія. На ці країни була б бути покладена відповідальність захищати нейтралітет України, але від них також вимагалося «розірвати міжнародні договори та угоди, несумісні з постійним нейтралітетом України», включно з будь-якими обіцянками військової допомоги.Зрештою, угоду так і не підписали, коли після звільнення Київщини розкрилися масштаби російських воєнних злочинів в Україні, стан українських військ покращився, а Захід надав зброю для відбиття вторгнення.Радник голови Офісу президента, який брав участь у тих переговорах, заявив, що озвучені журналістами пункти були умовами росії, на які Україна «ніколи не погоджувалася». За його словами, реальних можливостей домовитися не було.«Навіщо періодично повертатися до неіснуючої теми і намагатися видати відомі капітулянтські вимоги рф за щось нове, що абсолютно не могло привести до "миру"?» — написав Подоляк.

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