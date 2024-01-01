Україна і Нідерланди підписали безпекову угоду

Президент Українита прем’єр Нідерландівсьогодні, 1 березня, підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Нідерландами.Про це в телеграмі повідомив президент України.Документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.Угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних Сил України.Угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності.Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.«Я вдячний Прем'єр-міністру Рютте за цю угоду, яка посилить захист України, зокрема Харкова, де ми сьогодні зустрілися», - зазначив Зеленський.Нагадаємо, у Львові президент Українита прем’єр-міністр Даніїта довгострокову підтримку між Україною та Данією.