Україна і Нідерланди підписали безпекову угоду
Сьогодні, 16:37
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр Нідерландів Марк Рютте сьогодні, 1 березня, підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Нідерландами.
Про це в телеграмі повідомив президент України.
Документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.
Угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних Сил України.
Угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності.
Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.
«Я вдячний Прем'єр-міністру Рютте за цю угоду, яка посилить захист України, зокрема Харкова, де ми сьогодні зустрілися», - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, у Львові президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Данією.
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Про це в телеграмі повідомив президент України.
Документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.
Угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних Сил України.
Угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності.
Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.
«Я вдячний Прем'єр-міністру Рютте за цю угоду, яка посилить захист України, зокрема Харкова, де ми сьогодні зустрілися», - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, у Львові президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Данією.
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