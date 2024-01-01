Польські фермери повністю заблокували КПП «Шегині» на кордоні з Україною





Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час телемарафону "Єдині новини", передає



"Ситуація за останні дні фактично не змінювалася. Але сьогодні маємо певну зміну по напрямку пункту пропуску "Шегині". Бо о 13:00, як повідомила нам польська сторона, польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку, яка слідує чи то в бік України, чи в бік Польщі. Хоч і до цього на цьому напрямку відмічався такий критичний мінімум перетину кордону вантажівками", - розповів він.



За словами речника, за минулу добу вказаний напрямок перетнули тільки 47 вантажних транспортних засобів в обох напрямках, "а після 13:00 й тепер українська сторона фіксує по нашому пункту пропуску безпосередньо, що вантажівки не рухаються ні з Польщі, ні в Польщу. Польська сторона не приймає вантажні транспортні засоби до себе з України".



Також суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками залишається і по напрямку пункту пропуску "Ягодин".



"За минулу добу тут перетнуло кордон 111 вантажівок, які слідували з Польщі в Україну. Як і раніше, польські фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу. За останні дні це "нульові" показники перетину кордону в бік Польщі на цьому напрямку", - додав Демченко.



Він повідомив, що у чергах на шести пуктах пропуску стоять 2350 вантажівок.



Як повідомлялося, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.



За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польські фермери з 13.00 п'ятниці повністю заблокували КПП "Шегині".Про це повідомив речник Державної прикордонної службипід час телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ "Ситуація за останні дні фактично не змінювалася. Але сьогодні маємо певну зміну по напрямку пункту пропуску "Шегині". Бо о 13:00, як повідомила нам польська сторона, польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку, яка слідує чи то в бік України, чи в бік Польщі. Хоч і до цього на цьому напрямку відмічався такий критичний мінімум перетину кордону вантажівками", - розповів він.За словами речника, за минулу добу вказаний напрямок перетнули тільки 47 вантажних транспортних засобів в обох напрямках, "а після 13:00 й тепер українська сторона фіксує по нашому пункту пропуску безпосередньо, що вантажівки не рухаються ні з Польщі, ні в Польщу. Польська сторона не приймає вантажні транспортні засоби до себе з України".Також суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками залишається і по напрямку пункту пропуску "Ягодин"."За минулу добу тут перетнуло кордон 111 вантажівок, які слідували з Польщі в Україну. Як і раніше, польські фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу. За останні дні це "нульові" показники перетину кордону в бік Польщі на цьому напрямку", - додав Демченко.Він повідомив, що у чергах на шести пуктах пропуску стоять 2350 вантажівок.Як повідомлялося, з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.

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