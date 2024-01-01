Росіяни ракетами рівняють із землею місто на Донеччині: моторошні фото і відео

ракетної атаки пошкоджено щонайменше 18 цивільних об’єктів.



Про це в телеграмі інформує МВС.



Сьогодні вночі росія вдарила по місту чотирма ракетами «С-300».

Одна з ракет поцілила в адмінбудівлю поліції. Це вже 37-й пошкоджений поліцейський відділок Донеччини.







Інформація про постраждалих не надходила.



Внаслідок атаки руйнувань також зазнали лікарня, два дитячих садки, хлібозавод, дві будівлі промислового підприємства, 10 житлових будинків, з яких 6 багатоквартирних, автомобіль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Костянтинівці на Донеччині внаслідокпошкоджено щонайменше 18 цивільних об’єктів.Про це в телеграмі інформує МВС.Сьогодні вночі росія вдарила по місту чотирма ракетами «С-300».Одна з ракет поцілила в адмінбудівлю поліції. Це вже 37-й пошкоджений поліцейський відділок Донеччини.Інформація про постраждалих не надходила.Внаслідок атаки руйнувань також зазнали лікарня, два дитячих садки, хлібозавод, дві будівлі промислового підприємства, 10 житлових будинків, з яких 6 багатоквартирних, автомобіль.

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