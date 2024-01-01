Росіяни ракетами рівняють із землею місто на Донеччині: моторошні фото і відео
Сьогодні, 17:02
У місті Костянтинівці на Донеччині внаслідок ракетної атаки пошкоджено щонайменше 18 цивільних об’єктів.
Про це в телеграмі інформує МВС.
Сьогодні вночі росія вдарила по місту чотирма ракетами «С-300».
Одна з ракет поцілила в адмінбудівлю поліції. Це вже 37-й пошкоджений поліцейський відділок Донеччини.
Інформація про постраждалих не надходила.
Внаслідок атаки руйнувань також зазнали лікарня, два дитячих садки, хлібозавод, дві будівлі промислового підприємства, 10 житлових будинків, з яких 6 багатоквартирних, автомобіль.
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Про це в телеграмі інформує МВС.
Сьогодні вночі росія вдарила по місту чотирма ракетами «С-300».
Одна з ракет поцілила в адмінбудівлю поліції. Це вже 37-й пошкоджений поліцейський відділок Донеччини.
Інформація про постраждалих не надходила.
Внаслідок атаки руйнувань також зазнали лікарня, два дитячих садки, хлібозавод, дві будівлі промислового підприємства, 10 житлових будинків, з яких 6 багатоквартирних, автомобіль.
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