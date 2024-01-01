На Волині – спалах гепатиту А
Сьогодні, 17:33
На Волині медики зареєстрували спалах вірусного гепатиту А у Ковельському районі.
Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Занедужало 6 осіб, в тому числі одна дитина 4-х років з Ковельського району Луківської територіальної громади. В осередку захворювання проводяться всі необхідні протиепідемічні заходи, встановлено коло контактних, за якими триває медичний нагляд. Всі хворі перебували на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Ковельського міського територіального медичного об’єднання.
На сьогодні 4 – виписані, 2 – продовжують лікування. Перебіг хвороби середньої важкості.
На сьогодні ПТУ №22 містечка Луків, де навчалися хворі, з метою недопущення поширення інфекції переведено на дистанційну форму навчання.
Під час епідеміологічного розслідування проведено відбір та лабораторне дослідження питної води, змивів з довкілля, вірусу гепатиту А в пробах не виявлено. Лікарі-епідеміологи проводять бесіди з контактними особами щодо профілактики вірусного гепатиту А, дотримання правил особистої гігієни.
Протиепідемічні заходи тривають.
Довідково:
Вірусний гепатит А — захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг. Інкубаційний період (з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів), зазвичай, триває 14–28 днів. Найчастіше хвороба може проявлятися жовтяницею, головним болем, слабкістю, діареєю та нудотою. Зараження відбувається фекально-оральним шляхом через воду та харчі, контактно-побутовим шляхом через брудні руки.
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Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Занедужало 6 осіб, в тому числі одна дитина 4-х років з Ковельського району Луківської територіальної громади. В осередку захворювання проводяться всі необхідні протиепідемічні заходи, встановлено коло контактних, за якими триває медичний нагляд. Всі хворі перебували на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Ковельського міського територіального медичного об’єднання.
На сьогодні 4 – виписані, 2 – продовжують лікування. Перебіг хвороби середньої важкості.
На сьогодні ПТУ №22 містечка Луків, де навчалися хворі, з метою недопущення поширення інфекції переведено на дистанційну форму навчання.
Під час епідеміологічного розслідування проведено відбір та лабораторне дослідження питної води, змивів з довкілля, вірусу гепатиту А в пробах не виявлено. Лікарі-епідеміологи проводять бесіди з контактними особами щодо профілактики вірусного гепатиту А, дотримання правил особистої гігієни.
Протиепідемічні заходи тривають.
Довідково:
Вірусний гепатит А — захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг. Інкубаційний період (з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів), зазвичай, триває 14–28 днів. Найчастіше хвороба може проявлятися жовтяницею, головним болем, слабкістю, діареєю та нудотою. Зараження відбувається фекально-оральним шляхом через воду та харчі, контактно-побутовим шляхом через брудні руки.
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