На Волині – спалах гепатиту А

На Волині медики зареєстрували спалаху Ковельському районі.Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Занедужало 6 осіб, в тому числі одна дитина 4-х років з Ковельського району Луківської територіальної громади. В осередку захворювання проводяться всі необхідні протиепідемічні заходи, встановлено коло контактних, за якими триває медичний нагляд. Всі хворі перебували на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Ковельського міського територіального медичного об’єднання.На сьогодні 4 – виписані, 2 – продовжують лікування. Перебіг хвороби середньої важкості.На сьогодні ПТУ №22 містечка Луків, де навчалися хворі, з метою недопущення поширення інфекції переведено на дистанційну форму навчання.Під час епідеміологічного розслідування проведено відбір та лабораторне дослідження питної води, змивів з довкілля, вірусу гепатиту А в пробах не виявлено. Лікарі-епідеміологи проводять бесіди з контактними особами щодо профілактики вірусного гепатиту А, дотримання правил особистої гігієни.Протиепідемічні заходи тривають.