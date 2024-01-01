Із Луцька військовим передали чималу партію дронів

Луцька міська рада передала нову партію допомоги для військовослужбовців підрозділів Сил оборони.Про це повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.Луцька міська рада продовжує оперативно реагувати на запити щодо обладнання від військових. Сьогодні для військових передано:для потреб військової частини А0284 - два квадрокоптери DJI Mavic 3 Enterprise та дві зарядні станції EcoFlow Delta;для потреб військової частини А4010 - п’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro та три квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal;для потреб військової частини А4714 - два квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal та два квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro;для потреб військової частини А0666 - один квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal та два квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro.Нагадаємо, на Волинікоштів з бюджету кожної громади області на підтримку сил безпеки та оборони.