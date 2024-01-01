Із Луцька військовим передали чималу партію дронів

Із Луцька військовим передали чималу партію дронів
Луцька міська рада передала нову партію допомоги для військовослужбовців підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.

Луцька міська рада продовжує оперативно реагувати на запити щодо обладнання від військових. Сьогодні для військових передано:

для потреб військової частини А0284 - два квадрокоптери DJI Mavic 3 Enterprise та дві зарядні станції EcoFlow Delta;
Із Луцька військовим передали чималу партію дронів

для потреб військової частини А4010 - п’ять квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro та три квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal;
Із Луцька військовим передали чималу партію дронів
Із Луцька військовим передали чималу партію дронів

для потреб військової частини А4714 - два квадрокоптери DJI Mavic 3 Thermal та два квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro;
Із Луцька військовим передали чималу партію дронів

для потреб військової частини А0666 - один квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal та два квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro.

Нагадаємо, на Волині можуть спрямувати 10% від обсягу вільних залишків коштів з бюджету кожної громади області на підтримку сил безпеки та оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – спалах гепатиту А
Сьогодні, 17:33
Із Луцька військовим передали чималу партію дронів
Сьогодні, 17:21
Росіяни ракетами рівняють із землею місто на Донеччині: моторошні фото і відео
Сьогодні, 17:02
Польські фермери повністю заблокували КПП «Шегині» на кордоні з Україною
Сьогодні, 16:39
Україна і Нідерланди підписали безпекову угоду
Сьогодні, 16:37
Схожі новини
Міськрада на Волині виділила на військо 50 мільйонів Міськрада на Волині виділила на військо 50 мільйонів
22 лютий, 17:07
Луцькі депутати виділили на ЗСУ ще майже 200 мільйонів Луцькі депутати виділили на ЗСУ ще майже 200 мільйонів
21 лютий, 17:35
Із Луцька відправляють на фронт партію допомоги на 30 мільйонів Із Луцька відправляють на фронт партію допомоги на 30 мільйонів
20 лютий, 18:23
У Луцьку передали допомогу десантникам У Луцьку передали допомогу десантникам
16 лютий, 19:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – спалах гепатиту А
Сьогодні, 17:33
 0
Із Луцька військовим передали чималу партію дронів
Сьогодні, 17:21
 0
Росіяни ракетами рівняють із землею місто на Донеччині: моторошні фото і відео
Сьогодні, 17:02
 0
Польські фермери повністю заблокували КПП «Шегині» на кордоні з Україною
Сьогодні, 16:39
 0
Україна і Нідерланди підписали безпекову угоду
Сьогодні, 16:37
 0
Медіа
відео
1/8