Знову втрата: зупинилося серце воїна з Волині

Знову втрата: зупинилося серце воїна з Волині
Сьогодні, 1 березня, перестало битися серце військовослужбовця ЗСУ із Волині Олександра Джежери.

Про це у фейсбуці інформує Берестечківська міськрада.

«З сумом повідомляємо, що 1 березня 2024 року помер воїн-Герой, військовослужбовець ЗСУ, житель села Старики Джежера Олександр Юрійович «21.08.1982 р.н.)», - зазначили у міськраді.
Знову втрата: зупинилося серце воїна з Волині

Зустріч воїна-Героя відбудеться завтра, 2 березня. Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 14:00.

«Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до майдану Соборності м.Берестечко, де буде відслужено чин заупокійної літії. Після чого траурний кортеж попрямує до рідного дому Героя», - закликають у громаді.

Чин похорону відбудеться 3 березня.

«В цю гірку мить ми поділяємо горе спільно з родиною Героя та схиляємо голови в глибокій скорботі... Прохання усіх гідно зустріти нашого Героя! Вічна пам'ять захиснику України! Слава Герою!» - зазначили у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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