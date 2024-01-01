Знову втрата: зупинилося серце воїна з Волині

Сьогодні, 1 березня, перестало битися серце військовослужбовця ЗСУ із ВолиніПро це у фейсбуці інформує Берестечківська міськрада.«З сумом повідомляємо, що 1 березня 2024 року помер воїн-Герой, військовослужбовець ЗСУ, житель села Старики Джежера Олександр Юрійович «21.08.1982 р.н.)», - зазначили у міськраді.Зустріч воїна-Героя відбудеться завтра, 2 березня. Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно о 14:00.«Просимо жителів громади сформувати живий коридор від ПТУ-27 до майдану Соборності м.Берестечко, де буде відслужено чин заупокійної літії. Після чого траурний кортеж попрямує до рідного дому Героя», - закликають у громаді.Чин похорону відбудеться 3 березня.«В цю гірку мить ми поділяємо горе спільно з родиною Героя та схиляємо голови в глибокій скорботі... Прохання усіх гідно зустріти нашого Героя! Вічна пам'ять захиснику України! Слава Герою!» - зазначили у міськраді.