На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Боратинцем
Сьогодні, 15:46
У Нововолинську завтра, 2 березня, відбудеться чин похорону полеглого військовослужбовця Андрія Боратинця.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Він опублікував інформацію щодо похорону Героя Андрія Боратинця.
Зокрема у суботу, 2 березня, об 11:30 – зустріч біля моргу Нововолинська.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Хресто-Воздвиженському храмі (вулиця Винниченка).
Після завершення панахиди тіло Героя буде доставлено до будинку, де він мешкав: вулиця Козацька, 9.
Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна пам’ять!» - зазначив Борис Карпус.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Він опублікував інформацію щодо похорону Героя Андрія Боратинця.
Зокрема у суботу, 2 березня, об 11:30 – зустріч біля моргу Нововолинська.
О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Хресто-Воздвиженському храмі (вулиця Винниченка).
Після завершення панахиди тіло Героя буде доставлено до будинку, де він мешкав: вулиця Козацька, 9.
Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна пам’ять!» - зазначив Борис Карпус.
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