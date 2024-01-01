На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Боратинцем

На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Боратинцем
У Нововолинську завтра, 2 березня, відбудеться чин похорону полеглого військовослужбовця Андрія Боратинця.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Він опублікував інформацію щодо похорону Героя Андрія Боратинця.

Зокрема у суботу, 2 березня, об 11:30 – зустріч біля моргу Нововолинська.

О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Хресто-Воздвиженському храмі (вулиця Винниченка).

Після завершення панахиди тіло Героя буде доставлено до будинку, де він мешкав: вулиця Козацька, 9.

Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

«Вічна пам’ять!» - зазначив Борис Карпус.
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Боратинцем

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Теги: загиблі, війна
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