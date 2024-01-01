На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Боратинцем

полеглого військовослужбовця Андрія Боратинця.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Він опублікував інформацію щодо похорону Героя Андрія Боратинця.



Зокрема у суботу, 2 березня, об 11:30 – зустріч біля моргу Нововолинська.



О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Хресто-Воздвиженському храмі (вулиця Винниченка).



Після завершення панахиди тіло Героя буде доставлено до будинку, де він мешкав: вулиця Козацька, 9.



Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



«Вічна пам’ять!» - зазначив Борис Карпус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську завтра, 2 березня, відбудеться чин похоронуПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаВін опублікував інформацію щодо похорону Героя Андрія Боратинця.Зокрема у суботу, 2 березня, об 11:30 – зустріч біля моргу Нововолинська.О 12:00 розпочнеться панахида та прощання у Хресто-Воздвиженському храмі (вулиця Винниченка).Після завершення панахиди тіло Героя буде доставлено до будинку, де він мешкав: вулиця Козацька, 9.Чин погребіння – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).«Вічна пам’ять!» - зазначив Борис Карпус.

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