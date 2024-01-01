На війні обірвалося життя волинянина Василя Соколюка

Василя Соколюка.



Про це у фейсбуці інформує Затурцівська селищна рада.



Захищаючи свободу і незалежність нашої держави, загинув боєць 101 батальйону територіальної оборони, житель села Журавець Соколюк Василь Георгійович.



Про прибуття тіла загиблого Героя на малу Батьківщину та проведення чину поховання повідомлять додатково.



«Вічна і Світла пам'ять загиблому Герою», - зазначили у громаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сумна звістка сколихнула Затурцівську громаду. Сповістили про загибель на фронті краянинаПро це у фейсбуці інформує Затурцівська селищна рада.Захищаючи свободу і незалежність нашої держави, загинув боєць 101 батальйону територіальної оборони, житель села Журавець Соколюк Василь Георгійович.Про прибуття тіла загиблого Героя на малу Батьківщину та проведення чину поховання повідомлять додатково.«Вічна і Світла пам'ять загиблому Герою», - зазначили у громаді.

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