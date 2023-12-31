Через інтернет на Волині хотіли продати тисячолітній артефакт

Через інтернет на Волині хотіли продати тисячолітній артефакт
На Волині правоохоронці запобігли незаконному продажу на інтернет-аукціоні унікальної історичної пам’ятки часів Київської Русі.

Про це повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури Волинської області розслідується кримінальне провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого чи такого, що випадково опинилося у неї, чужого майна або скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність (ч. 1 ст. 193 КК України).

Завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів у ході слідства вдалося віднайти унікальну пам'ятку – вирізьблену кам’яну плиту Х-ХІІІ ст. із зображенням «Святого воїна» періоду Київської Русі.

Через інтернет на Волині хотіли продати тисячолітній артефакт


Історичну пам’ятку невстановлені особи намагалися незаконно продати на інтернет-аукціоні.

За словами генерального директора Національного музею історії України, доктора історичних наук Федора Андрощука, пам’яток такого рівня не знаходили в нашій країні впродовж останнього століття.

Добре збережена кам’яна плита із зображенням «Святого воїна», ймовірно, Святого Дмитра, могла бути окрасою одного із храмів Галицько-Волинського князівства.

Унікальну знахідку передадуть до Національного музею історії України на зберігання та проведення дослідження. У подальшому її залишать у музеї.

Досудове розслідування – ГУНП.

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Теги: історія, Волинь
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