Російські добровольці знову анонсували масований удар по цілях у Бєлгороді





Про це повідомляє



"Увага! Шановні жителі Бєлгорода та області! Сьогодні о 17:00 буде завдано масованого удару по військових об'єктах та позиціях ЗС рф у Бєлгороді", - йдеться в оголошенні.



Представники добровольчих формувань у заяві звернулися до цивільного населення Бєлгорода та області, яке досі не евакуювалося.



"Закликаємо всіх, хто ще не встиг залишити регіон, негайно піти в укриття!" - заявляють добровольці.



У спільній з батальоном "Сибір" заяві "ЛСР" звучить заклик до жителів Бєлгорода про те, що вони "не повинні стати живим щитом для путінських силовиків".



"Бережіть себе та ваших близьких", - додають бійці.



Рейд російських добровольців у прикордонні області рф

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" (РДК) спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.



Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях рф у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.



Також сьогодні, 16 березня, в Бєлгороді жалілись на вибухи й пожежу, попри те, що Міноборони РФ відзвітувало про "успішну" роботу ППО. Пізніше у суботу стало відомо, що в Бєлгородській області призупинять роботу навчальних закладів та ТЦ через обстріли.



Додамо, джерела РБК-Україна у розвідці повідомили, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські добровольці з легіону "Свобода Росії" та "Сибірського" батальону попередили про намір завдати масованого удару по військових цілях у Бєлгороді. Місцевих жителів просять перебувати в укриттях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ЛСР"."Увага! Шановні жителі Бєлгорода та області! Сьогодні о 17:00 буде завдано масованого удару по військових об'єктах та позиціях ЗС рф у Бєлгороді", - йдеться в оголошенні.Представники добровольчих формувань у заяві звернулися до цивільного населення Бєлгорода та області, яке досі не евакуювалося."Закликаємо всіх, хто ще не встиг залишити регіон, негайно піти в укриття!" - заявляють добровольці.У спільній з батальоном "Сибір" заяві "ЛСР" звучить заклик до жителів Бєлгорода про те, що вони "не повинні стати живим щитом для путінських силовиків"."Бережіть себе та ваших близьких", - додають бійці.Рейд російських добровольців у прикордонні області рфНагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" (РДК) спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях рф у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.Також сьогодні, 16 березня, в Бєлгороді жалілись на вибухи й пожежу, попри те, що Міноборони РФ відзвітувало про "успішну" роботу ППО. Пізніше у суботу стало відомо, що в Бєлгородській області призупинять роботу навчальних закладів та ТЦ через обстріли.Додамо, джерела РБК-Україна у розвідці повідомили, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію