Російські добровольці знову анонсували масований удар по цілях у Бєлгороді

Російські добровольці знову анонсували масований удар по цілях у Бєлгороді
Російські добровольці з легіону "Свобода Росії" та "Сибірського" батальону попередили про намір завдати масованого удару по військових цілях у Бєлгороді. Місцевих жителів просять перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ЛСР".

"Увага! Шановні жителі Бєлгорода та області! Сьогодні о 17:00 буде завдано масованого удару по військових об'єктах та позиціях ЗС рф у Бєлгороді", - йдеться в оголошенні.

Представники добровольчих формувань у заяві звернулися до цивільного населення Бєлгорода та області, яке досі не евакуювалося.

"Закликаємо всіх, хто ще не встиг залишити регіон, негайно піти в укриття!" - заявляють добровольці.

У спільній з батальоном "Сибір" заяві "ЛСР" звучить заклик до жителів Бєлгорода про те, що вони "не повинні стати живим щитом для путінських силовиків".

"Бережіть себе та ваших близьких", - додають бійці.

Рейд російських добровольців у прикордонні області рф
Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" (РДК) спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях рф у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.

Також сьогодні, 16 березня, в Бєлгороді жалілись на вибухи й пожежу, попри те, що Міноборони РФ відзвітувало про "успішну" роботу ППО. Пізніше у суботу стало відомо, що в Бєлгородській області призупинять роботу навчальних закладів та ТЦ через обстріли.

Додамо, джерела РБК-Україна у розвідці повідомили, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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