«Бавовну» на трьох нафтопереробних заводах «Роснєфті» запалила СБУ, – ЗМІ

«Бавовну» на трьох нафтопереробних заводах «Роснєфті» запалила СБУ, – ЗМІ
В ніч на 16 березня по трьох нафтопереробних заводах "Роснєфті" в Самарській області рф відпрацювали ударні дрони Служби безпеки України.

Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в СБУ.

Зазначається, що нічна атака на російські НПЗ була результативною. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні підприємства.

За словами джерела УП, сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки рф.

"Сезон "бавовни" на російських НПЗ – в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку рф", - йдеться в повідомленні.

Влада Самарської області рф повідомила про пожежі на нафтопереробних заводах після ударів безпілотників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військові частини, ТЦК отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
Сьогодні, 19:15
«Бавовну» на трьох нафтопереробних заводах «Роснєфті» запалила СБУ, – ЗМІ
Сьогодні, 18:45
Волинянка виборола «срібло» на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби
Сьогодні, 17:29
Російські добровольці знову анонсували масований удар по цілях у Бєлгороді
Сьогодні, 16:01
Можливі звуки вибухів: піротехніки знешкоджуватимуть боєприпаси, які на днях знайшли у лісі на Волині
Сьогодні, 15:05
Схожі новини
Військові частини, ТЦК отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ Військові частини, ТЦК отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
Сьогодні, 19:15
Російські добровольці знову анонсували масований удар по цілях у Бєлгороді Російські добровольці знову анонсували масований удар по цілях у Бєлгороді
Сьогодні, 16:01
У районі Роботиного росіяни продовжують застосовувати тактичну авіацію У районі Роботиного росіяни продовжують застосовувати тактичну авіацію
Сьогодні, 14:27
Німеччина має дані про підготовку нападу росії на НАТО з 2026 року, – ЗМІ Німеччина має дані про підготовку нападу росії на НАТО з 2026 року, – ЗМІ
Сьогодні, 12:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Військові частини, ТЦК отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
Сьогодні, 19:15
 0
«Бавовну» на трьох нафтопереробних заводах «Роснєфті» запалила СБУ, – ЗМІ
Сьогодні, 18:45
 0
Волинянка виборола «срібло» на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби
Сьогодні, 17:29
 0
Російські добровольці знову анонсували масований удар по цілях у Бєлгороді
Сьогодні, 16:01
 0
Можливі звуки вибухів: піротехніки знешкоджуватимуть боєприпаси, які на днях знайшли у лісі на Волині
Сьогодні, 15:05
 0
Медіа
відео
1/8