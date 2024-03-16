«Бавовну» на трьох нафтопереробних заводах «Роснєфті» запалила СБУ, – ЗМІ





Про це повідомив співрозмовник



Зазначається, що нічна атака на російські НПЗ була результативною. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні підприємства.



За словами джерела УП, сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки рф.



"Сезон "бавовни" на російських НПЗ – в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку рф", - йдеться в повідомленні.



Влада Самарської області рф повідомила про пожежі на нафтопереробних заводах після ударів безпілотників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на 16 березня по трьох нафтопереробних заводах "Роснєфті" в Самарській області рф відпрацювали ударні дрони Служби безпеки України.Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в СБУ.Зазначається, що нічна атака на російські НПЗ була результативною. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні підприємства.За словами джерела УП, сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки рф."Сезон "бавовни" на російських НПЗ – в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку рф", - йдеться в повідомленні.Влада Самарської області рф повідомила про пожежі на нафтопереробних заводах після ударів безпілотників.

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