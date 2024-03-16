«Бавовну» на трьох нафтопереробних заводах «Роснєфті» запалила СБУ, – ЗМІ
Сьогодні, 18:45
В ніч на 16 березня по трьох нафтопереробних заводах "Роснєфті" в Самарській області рф відпрацювали ударні дрони Служби безпеки України.
Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в СБУ.
Зазначається, що нічна атака на російські НПЗ була результативною. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні підприємства.
За словами джерела УП, сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки рф.
"Сезон "бавовни" на російських НПЗ – в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку рф", - йдеться в повідомленні.
Влада Самарської області рф повідомила про пожежі на нафтопереробних заводах після ударів безпілотників.
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Про це повідомив співрозмовник "Української правди" в СБУ.
Зазначається, що нічна атака на російські НПЗ була результативною. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні підприємства.
За словами джерела УП, сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки рф.
"Сезон "бавовни" на російських НПЗ – в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку рф", - йдеться в повідомленні.
Влада Самарської області рф повідомила про пожежі на нафтопереробних заводах після ударів безпілотників.
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