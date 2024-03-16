Військові частини, ТЦК отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ

Військові частини, ТЦК отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
Всі військові частини, територіальні центри комплектування (ТЦК) та навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил України.

"Людина може прийти, поставити всі питання, з’ясувати вакансії, які є частини, які є конкретні вимоги, поспілкуватися з уповноваженим офіцером частини", – розповів в ефірі телемарафону уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець, пише АрміяInform.

Бежевець наголосив, що алгоритм створили для людей, які мають бажання знайти себе в ЗСУ, проте наразі він діятиме для добровольців.

"Ми говоримо про людей, які добровільно прийшли, поцікавились, обрали. Передбачено чіткий алгоритм, як реалізувати себе та оформитися в конкретну військову частину", – сказав уповноважений представник Міністерства оборони.

Зазначається, що, незалежно від обраної спеціальності, кожен протягом мінімум одного місяця проходить базову загальну військову підготовку.

"Далі, якщо людина заходить на посаду з певною спеціалізацією, то відбувається фахова підготовка. Людину вчать на ту позицію, на яку вона заходить у військову частину. Також враховується попередній досвід і фах", – додав представник Міноборони.

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Теги: Росія, Україна, війна
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