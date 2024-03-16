Військові частини, ТЦК отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ





"Людина може прийти, поставити всі питання, з’ясувати вакансії, які є частини, які є конкретні вимоги, поспілкуватися з уповноваженим офіцером частини", – розповів в ефірі телемарафону уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець, пише



Бежевець наголосив, що алгоритм створили для людей, які мають бажання знайти себе в ЗСУ, проте наразі він діятиме для добровольців.



"Ми говоримо про людей, які добровільно прийшли, поцікавились, обрали. Передбачено чіткий алгоритм, як реалізувати себе та оформитися в конкретну військову частину", – сказав уповноважений представник Міністерства оборони.



Зазначається, що, незалежно від обраної спеціальності, кожен протягом мінімум одного місяця проходить базову загальну військову підготовку.



"Далі, якщо людина заходить на посаду з певною спеціалізацією, то відбувається фахова підготовка. Людину вчать на ту позицію, на яку вона заходить у військову частину. Також враховується попередній досвід і фах", – додав представник Міноборони.

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