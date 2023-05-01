На Волині зафіксували випадок африканської чуми свиней
Сьогодні, 20:30
В Ковельському районі на Волині зафіксували випадок африканської чуми у диких свиней. Хворобу підтвердили лабораторно.
За даними Поліського лісового офісу, мертвих тварин працівники лісової охорони знайшли в держлісфонді філії "Ковельське лісове господарство", пише Суспільне.
Фахівців Держпродспоживслужби відібрали зразки для проведення лабораторної експертизи.
Про яку кількість тварин йдеться — не уточнюють.
"Факт зафіксовано на Старовижівщині, на території угідь, що перебувають у державному мисливському резерві, тобто поки не надані в користування", — зазначили лісівники.
Африканську чуму свиней на Волині фіксують не вперше. Одиночні випадки фіксували у різних районах області. Найбільш поширеною африканська чума свиней була у 2015-2016 роках. Як додали у Поліському лісовому офісі, тоді хвороба стала причиною фактично знищення дикого кабана в угіддях. Лише за кілька років роботи популяцію вдалося відновити.
Довідково: африканська чума свиней — інфекційне захворювання свійських та різних видів диких свиней збудником якого є вірус. Інкубаційний період захворювання короткий (2–12 днів) і супроводжується лихоманкою (40–42 °С) впродовж 48-ми годин перед проявом клінічних ознак та відсутністю інших симптомів в цей період.
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За даними Поліського лісового офісу, мертвих тварин працівники лісової охорони знайшли в держлісфонді філії "Ковельське лісове господарство", пише Суспільне.
Фахівців Держпродспоживслужби відібрали зразки для проведення лабораторної експертизи.
Про яку кількість тварин йдеться — не уточнюють.
"Факт зафіксовано на Старовижівщині, на території угідь, що перебувають у державному мисливському резерві, тобто поки не надані в користування", — зазначили лісівники.
Африканську чуму свиней на Волині фіксують не вперше. Одиночні випадки фіксували у різних районах області. Найбільш поширеною африканська чума свиней була у 2015-2016 роках. Як додали у Поліському лісовому офісі, тоді хвороба стала причиною фактично знищення дикого кабана в угіддях. Лише за кілька років роботи популяцію вдалося відновити.
Довідково: африканська чума свиней — інфекційне захворювання свійських та різних видів диких свиней збудником якого є вірус. Інкубаційний період захворювання короткий (2–12 днів) і супроводжується лихоманкою (40–42 °С) впродовж 48-ми годин перед проявом клінічних ознак та відсутністю інших симптомів в цей період.
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