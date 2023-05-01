На Волині зафіксували випадок африканської чуми свиней





За даними Поліського лісового офісу, мертвих тварин працівники лісової охорони знайшли в держлісфонді філії "Ковельське лісове господарство", пише



Фахівців Держпродспоживслужби відібрали зразки для проведення лабораторної експертизи.



Про яку кількість тварин йдеться — не уточнюють.



"Факт зафіксовано на Старовижівщині, на території угідь, що перебувають у державному мисливському резерві, тобто поки не надані в користування", — зазначили лісівники.



Африканську чуму свиней на Волині фіксують не вперше. Одиночні випадки фіксували у різних районах області. Найбільш поширеною африканська чума свиней була у 2015-2016 роках. Як додали у Поліському лісовому офісі, тоді хвороба стала причиною фактично знищення дикого кабана в угіддях. Лише за кілька років роботи популяцію вдалося відновити.



Довідково: африканська чума свиней — інфекційне захворювання свійських та різних видів диких свиней збудником якого є вірус. Інкубаційний період захворювання короткий (2–12 днів) і супроводжується лихоманкою (40–42 °С) впродовж 48-ми годин перед проявом клінічних ознак та відсутністю інших симптомів в цей період.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Ковельському районі на Волині зафіксували випадок африканської чуми у диких свиней. Хворобу підтвердили лабораторно.За даними Поліського лісового офісу, мертвих тварин працівники лісової охорони знайшли в держлісфонді філії "Ковельське лісове господарство", пише Суспільне Фахівців Держпродспоживслужби відібрали зразки для проведення лабораторної експертизи.Про яку кількість тварин йдеться — не уточнюють."Факт зафіксовано на Старовижівщині, на території угідь, що перебувають у державному мисливському резерві, тобто поки не надані в користування", — зазначили лісівники.Африканську чуму свиней на Волині фіксують не вперше. Одиночні випадки фіксували у різних районах області. Найбільш поширеною африканська чума свиней була у 2015-2016 роках. Як додали у Поліському лісовому офісі, тоді хвороба стала причиною фактично знищення дикого кабана в угіддях. Лише за кілька років роботи популяцію вдалося відновити.Довідково: африканська чума свиней — інфекційне захворювання свійських та різних видів диких свиней збудником якого є вірус. Інкубаційний період захворювання короткий (2–12 днів) і супроводжується лихоманкою (40–42 °С) впродовж 48-ми годин перед проявом клінічних ознак та відсутністю інших симптомів в цей період.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію