На Волині піротехніки знешкодили 167 артилерійських снарядів часів Першої світової війни





Про це повідомили у ДСНС Волині.



15 березня, відповідно до порядку взаємодії служби 101 та 102, до надзвичайників надійшло повідомлення про необхідність провести роботу з очистки території від вибухонебезпечних предметів поблизу села Колпитів, Володимирського району.



Співробітники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Волинського облуправління ДСНС перевірили 1600 кв.м території та знайшли 167 артилерійських боєприпасів часів Першої світової війни. Пролежавши понад століття, вони до сих пір становили смертельну небезпеку.





Виявлені вибухонебезпечні предмети знешкодили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині піротехніки ДСНС знешкодили 167 артилерійських снарядів часів Першої світової війни.Про це повідомили у ДСНС Волині.15 березня, відповідно до порядку взаємодії служби 101 та 102, до надзвичайників надійшло повідомлення про необхідність провести роботу з очистки території від вибухонебезпечних предметів поблизу села Колпитів, Володимирського району.Співробітники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Волинського облуправління ДСНС перевірили 1600 кв.м території та знайшли 167 артилерійських боєприпасів часів Першої світової війни. Пролежавши понад століття, вони до сих пір становили смертельну небезпеку.Виявлені вибухонебезпечні предмети знешкодили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію