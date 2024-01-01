Віталій Кличко відвіз чергову партію допомоги захисникам на передову – дрони, РЕБ, броньовик

Мер Києвавчергове відвідав українських воїнів на Донбасі та передав допомогу - 150 дронів, систему РЕБ та броньоване авто «Кобра».Про це Кличко повідомив у Facebook.«Повернувся з Донбасу, де відвідав наших бійців та передав найнеобхідніше, за чим вони звертаються. Заїхав у чотири підрозділи. В якості благодійної допомоги 5-й київській окремій штурмовій бригаді привіз 50 FPV-дронів. 47-й окремій механізованій бригаді – 100 таких дронів. Броньований автомобіль «Кобра» тепер є у бійців 112-ї бригади тероборони Києва», - повідомив Віталій Кличко.Також Кличко відвідав бійців спецпідрозділу ГУР МО «Кракен», зокрема групи «Гюрза».«Поспілкувався з хлопцями, які відновлюються після поранень та готуються до виконання бойових завдань. Їм передав систему РЕБ», - зазначив мер Києва.Він також заявив, що вже готується нова партія допомога. Незабаром вона також вирушить до захисників на передову.Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відвіз на передову захисникам Донбасу 200 FPV-дронів, квадрокоптери DJI MAVIC 3, 7 систем РЕБ та броньований автомобіль «Кобра». Цю допомогу отримали 28 окрема механізована бригада, батальйон «Свобода», 5 київська окрема штурмоваа бригада та 127 батальйон 112 бригади ТРО Києва.Також повідомлялося, що Кличко передав майже пів тисячі дронів, придбаних за кошти столичного бюджету, 112 окремій бригаді ТрО Києва.За даними КВУ, Київ очолює рейтинг обласних центрів за розміром допомоги силам оборони. Минулого року столиця зі свого бюджету спрямувала на ЗСУ близько 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.