Юрій Ігнат більше не речник Повітряних сил
Сьогодні, 21:30
Полковник Юрій Ігнат залишиться служити в Повітряних силах, проте не очолюватиме службу зв’язків з громадськістю.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, пише Громадське.
Олещук подякував Ігнатові за «величезний обсяг роботи» та «результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті». Він зазначив, що Ігнат залишатиметься у складі Повітряних сил і працюватиме «не менш успішно» «на іншому напрямку», не уточнивши деталей.
Сам колишній речник Повітряних сил поки що не коментував переведення.
Більше про Ігната
Юрій Ігнат — український військовий, кавалер ордена Данила Галицького. Став відомий громадськості як речник Повітряних сил Збройних сил України.
Пресслужбу командування Повітряних сил Ігнат очолив у 2018 році. Перед тим був керівником відділу редакції Повітряних сил у газеті «Народна армія» Міністерства оборони, а ще раніше працював у виданні «Крила України».
Походить із сім’ї журналіста Роберта Ігната, який працював у виданнях «Молода Галичина» та «За вільну Україну». Дід Юрія Ігната, теж Юрій, брав участь у національно-визвольному русі, похований Личаківському цвинтарі у Львові.
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Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, пише Громадське.
Олещук подякував Ігнатові за «величезний обсяг роботи» та «результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті». Він зазначив, що Ігнат залишатиметься у складі Повітряних сил і працюватиме «не менш успішно» «на іншому напрямку», не уточнивши деталей.
Сам колишній речник Повітряних сил поки що не коментував переведення.
Більше про Ігната
Юрій Ігнат — український військовий, кавалер ордена Данила Галицького. Став відомий громадськості як речник Повітряних сил Збройних сил України.
Пресслужбу командування Повітряних сил Ігнат очолив у 2018 році. Перед тим був керівником відділу редакції Повітряних сил у газеті «Народна армія» Міністерства оборони, а ще раніше працював у виданні «Крила України».
Походить із сім’ї журналіста Роберта Ігната, який працював у виданнях «Молода Галичина» та «За вільну Україну». Дід Юрія Ігната, теж Юрій, брав участь у національно-визвольному русі, похований Личаківському цвинтарі у Львові.
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