«Я буду повертатися»: історія багатодітного бійця, який проходить реабілітацію на Волині

Олександр Гумпер пішов у військо в перший день повномасштабної війни. В березні 2023-го боєць отримав важке осколкове поранення на Луганщині, нині проходить реабілітацію в одному з медзакладів Волині.







Життя до та після вторгнення



Олександр народився у Харкові, згодом разом із батьками переїхав у Київ, створив власну родину, багато років працював на будівництві. Каже: захоплювався китайськими бойовими мистецтвами, зокрема, він-чунь.



Чоловік пригадує, про вторгнення росії в Україну почув дорогою на роботу.



"Якраз в маршрутці їхав і поруч військкомат, а люди розмовляють — війна. Я пішов у військкомат замість роботи. На мою сім’ю пруть, як можу не йти? Я хотів дітей вивезти, то вони сказали, що нікуди не поїдуть", — розповідає Олександр.



Після проходження військового навчання чоловіка перевели у один з батальйонів 112 бригади. Разом із побратимами боєць виконував бойові завдання на Луганщині.



"Піймав міномьотку і Колька загинув"



З 2023 року Олександр служить у 111 бригаді. Важке осколкове поранення військовослужбовець отримав торік у березні. Пригадує, його, пораненого встигли евакуювати з поля бою, але вижили не усі його товариші.



"Я піймав міномьотку і Колька (побратим Олександра) загинув. Хлопців там порвало трохи, мене на ноші і поперли. На ногу дивлюся, а там дірка. А один осколок по ребру вискочив і медичка каже: в сорочці народився", — говорить захисник.



Після важких поранень Олександр оговтується уже рік, реабілітація триває досі.



"Він як прийшов, то взагалі не міг підіймати руку, біль була, рука навіть до 90 градусів не підіймалася. А зараз вже бачте як...", — каже медсестра реабілітаційного відділення Віра Комарова, яка допомагає Олександру.



Важкі спогади і плани на майбутнє



Зі слів Олександра, найважче на передовій втрачати друзів і побратимів. "Працює по нас снайпер, а я не можу хлопчину витягти, це дуже важко, коли на твоїх очах помирає людина. Бувало таке, що з посадки виходили, де людьми застелено…це війна", — додає чоловік.



Боєць переконаний, українські військові вистоять. Після реабілітації хоче повернутися до побратимів і продовжити боротьбу.



"Для мене Україна, це мій дім, це моє рідне все, це берегти треба. Стрій, це сім’я, я буду повертатися", — додав військовослужбовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 47-річний військовослужбовецьпішов у військо в перший день повномасштабної війни. В березні 2023-го боєць отримав важке осколкове поранення на Луганщині, нині проходить реабілітацію в одному з медзакладів Волині. Суспільному чоловік розповів: вдома на нього чекають дружина і п'ятеро дітей: троє синів і дві доньки. Найменшому сину нині шість років, старшому — 22, він, як і батько, одягнув військовий однострій.Олександр народився у Харкові, згодом разом із батьками переїхав у Київ, створив власну родину, багато років працював на будівництві. Каже: захоплювався китайськими бойовими мистецтвами, зокрема, він-чунь.Чоловік пригадує, про вторгнення росії в Україну почув дорогою на роботу."Якраз в маршрутці їхав і поруч військкомат, а люди розмовляють — війна. Я пішов у військкомат замість роботи. На мою сім’ю пруть, як можу не йти? Я хотів дітей вивезти, то вони сказали, що нікуди не поїдуть", — розповідає Олександр.Після проходження військового навчання чоловіка перевели у один з батальйонів 112 бригади. Разом із побратимами боєць виконував бойові завдання на Луганщині.З 2023 року Олександр служить у 111 бригаді. Важке осколкове поранення військовослужбовець отримав торік у березні. Пригадує, його, пораненого встигли евакуювати з поля бою, але вижили не усі його товариші."Я піймав міномьотку і Колька (побратим Олександра) загинув. Хлопців там порвало трохи, мене на ноші і поперли. На ногу дивлюся, а там дірка. А один осколок по ребру вискочив і медичка каже: в сорочці народився", — говорить захисник.Після важких поранень Олександр оговтується уже рік, реабілітація триває досі."Він як прийшов, то взагалі не міг підіймати руку, біль була, рука навіть до 90 градусів не підіймалася. А зараз вже бачте як...", — каже медсестра реабілітаційного відділення Віра Комарова, яка допомагає Олександру.Зі слів Олександра, найважче на передовій втрачати друзів і побратимів. "Працює по нас снайпер, а я не можу хлопчину витягти, це дуже важко, коли на твоїх очах помирає людина. Бувало таке, що з посадки виходили, де людьми застелено…це війна", — додає чоловік.Боєць переконаний, українські військові вистоять. Після реабілітації хоче повернутися до побратимів і продовжити боротьбу."Для мене Україна, це мій дім, це моє рідне все, це берегти треба. Стрій, це сім’я, я буду повертатися", — додав військовослужбовець.

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