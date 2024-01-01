17 березня на Волині: гортаючи календар

17 березня на Волині: гортаючи календар
Початок нового року свого життя 17 березня святкують: народна артистка України Антоніна Маренич (на фото), депутат Луцької міської ради, керівник Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко, теле- і радіоведучий Олексій Курбан та журналіст Дарія Поддубецька.

Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження і бажаємо усім мирного неба над головою.

Також цього дня свої іменини святкують В'ячеслави, Василі, Данили й Павли. Бажаємо усім сьогоднішнім іменинникам, щоб ангел завжди вас оберігав і допомагав в усіх ваших справах.

І згадаємо, чим пам’ятним став цей день в історії.

У 1969 році Голда Меїр, уроженка України, стала четвертим прем'єр-міністром Ізраїлю, першою жінкою на цьому посту.

17 березня 2011 року волиняни вшановують пам’ять нашого видатного земляка письменника, публіциста, почесного громадянина міста Луцька Петра Маха. 10 років тому він відійшов у вічність, залишивши нам у спадок понад 25 книг поезії, прози, історичних есе, сценаріїв кількох телефільмів.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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