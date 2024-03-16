Введення західних військ в Україну загрожує «Третьою світовою війною», – голова МЗС Італії

Введення західних військ в Україну загрожує «Третьою світовою війною», – голова МЗС Італії
Міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні різко відкинув порушену президентом Франції Емманюелем Макроном ідею про можливість введення західних військ в Україну.

Його слова цитує портал AGI, повідомляє "Європейська правда".

На думку Таяні, для НАТО "було б помилкою" вводити війська в Україну", яку "ми повинні допомогти захистити". "Вступити у війну з Росією означає загрозу Третьої світової війни", – додав він.

"Наші військові добре роблять те, що вони роблять в Червоному морі для захисту наших кораблів, вони добре роблять те, що вони роблять в Лівані, в Африці, в Іраку. Наші військові є носіями миру, гарантій і свободи. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", – наголосив голова італійського МЗС.

Напередодні французький президент Емманюель Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти рф.

Французькі політики накинулися на Макрона після його свіжого інтерв’ю щодо підтримки України.

Водночас, приміром, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що західні країни, зокрема й США, не повинні бути повністю проти ідеї введення військ в Україну, якщо ситуація там погіршиться.

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Теги: Росія, Україна, війна
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