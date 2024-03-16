Введення західних військ в Україну загрожує «Третьою світовою війною», – голова МЗС Італії

Антоніо Таяні різко відкинув порушену президентом Франції Емманюелем Макроном ідею про можливість введення західних військ в Україну.



Його слова цитує портал AGI, повідомляє



На думку Таяні, для НАТО "було б помилкою" вводити війська в Україну", яку "ми повинні допомогти захистити". "Вступити у війну з Росією означає загрозу Третьої світової війни", – додав він.



"Наші військові добре роблять те, що вони роблять в Червоному морі для захисту наших кораблів, вони добре роблять те, що вони роблять в Лівані, в Африці, в Іраку. Наші військові є носіями миру, гарантій і свободи. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", – наголосив голова італійського МЗС.



Напередодні французький президент Емманюель Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти рф.



Французькі політики накинулися на Макрона після його свіжого інтерв’ю щодо підтримки України.



Водночас, приміром, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що західні країни, зокрема й США, не повинні бути повністю проти ідеї введення військ в Україну, якщо ситуація там погіршиться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італіїрізко відкинув порушену президентом Франціїідею про можливість введення західних військ в Україну.Його слова цитує портал AGI, повідомляє "Європейська правда" На думку Таяні, для НАТО "було б помилкою" вводити війська в Україну", яку "ми повинні допомогти захистити". "Вступити у війну з Росією означає загрозу Третьої світової війни", – додав він."Наші військові добре роблять те, що вони роблять в Червоному морі для захисту наших кораблів, вони добре роблять те, що вони роблять в Лівані, в Африці, в Іраку. Наші військові є носіями миру, гарантій і свободи. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією", – наголосив голова італійського МЗС.Напередодні французький президент, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти рф.Французькі політики накинулися на Макрона після його свіжого інтерв’ю щодо підтримки України.Водночас, приміром, міністерка закордонних справ Фінляндіївважає, що західні країни, зокрема й США, не повинні бути повністю проти ідеї введення військ в Україну, якщо ситуація там погіршиться.

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