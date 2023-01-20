США розслідують роль Facebook та Instagram у продажі наркотиків, — WSJ

США розслідують роль Facebook та Instagram у продажі наркотиків, — WSJ
Федеральна влада США проводить розслідування щодо компанії Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram. Зокрема, правоохоронці перевіряють роль платформи в незаконному збуті наркотиків.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на документи та обізнаних людей, повідомляє Громадське.

Так, прокурори у Вірджинії розсилають повістки до суду та ставлять запитання в межах кримінального розслідування, щоб з'ясувати, чи сприяють Facebook та Instagram незаконному продажу наркотиків і отримують прибуток від цього.

Згідно з копіями повісток до суду, прокурори вимагали надати документи, пов’язані з «контентом наркотиків» на платформах Meta. Повістки були доставлені ще минулого року, але стало відомо про це лише зараз.

Управління з продовольства і медикаментів США надає допомогу в розслідуванні.

У Meta відкинули можливі звинувачення, заявивши, що продаж заборонених наркотиків суперечить політиці компанії.

«Ми працюємо над тим, щоб знайти та видалити цей вміст із наших сервісів. Meta активно співпрацює з правоохоронними органами, щоб допомогти боротися з продажем і розповсюдженням заборонених наркотиків», — сказав речник Meta.

Днями президент із глобальних питань Meta Нік Клегг заявив, що компанія спільно з Держдепартаментом намагатиметься подолати продаж синтетичних наркотиків онлайн та роз’яснити користувачам ризики: «Епідемія опіоїдів є серйозною проблемою громадського здоров’я, яка вимагає дій усіх частин американського суспільства».

Meta залучила сторонні організації для перевірки рекламодавців і вмісту, який може порушувати правила щодо реклами та продажу наркотиків. Компанія під назвою LegitScript допомагає визначити, які компанії можуть рекламувати препарати, що відпускаються за рецептом, на платформах Meta.

WSJ відзначає, що під час пандемії Facebook та Instagram заполонила реклама про ліки, що відпускаються за рецептом, для нібито лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності, тривоги та інших захворювань. Співробітники та пацієнти казали, що реклама сприяла зловживанню речовинами.

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Теги: Фейсбук, інстаграм, наркотики
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