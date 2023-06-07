На Волині військовослужбовець на два роки втік з частини через конфлікт з товаришем по службі

На Волині військовослужбовець на два роки втік з частини через конфлікт з товаришем по службі
На Волині за самовільне залишення військової частини судили військовослужбовця: чоловік не був на службі два роки через конфлікт з товаришем по службі.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, повідомляють Волинські новини.

У матеріалах справи вказано, що під час проходження військової служби у Збройних силах України уродженець Хмельницького Ігор Н. 16 жовтня 2021 року самовільно залишив військову частину, не отримавши дозволу командира. До 8 листопада минулого року Ігор Н. був відсутній на службі.

Під час розгляду справи військовослужбовець визнав свою вину. Він розповів, що служив за контрактом, однак з 16 жовтня 2021 року до 8 листопада 2023 року був відсутній на службі без поважних причин через конфлікт з товаришами.

Обираючи міру покарання, суд врахував посередню характеристику обвинуваченого за місцем служби та те, що він має статус УБД.

Зрештою Ігорю Н. призначили три роки реального покарання, яке замінили на рік умовного.

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Теги: Волинь, ухилянт, суд
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