Талановитий юний лучанин бере участь у телешоу «Україна неймовірних людей»

Микола Варцаб’юк бере участь у новому телешоу, яке сьогодні стартувало на телеканалі ТЕТ.



Про це повідомив директор Волинського академічного обласного театру ляльок Вадим Хаїнський, пишуть



«Я з неймовірною гордістю хочу поділитися радісною новиною: мій вихованець бере участь у новому проєкті «Україна неймовірних людей на телеканал ТЕТ. Це шоу про людей, які попри всі випробування та труднощі не втрачають віри в себе, в свою мрію і продовжують творити, надихати та вражати своїми талантами.



Я безмежно пишаюся Миколою Варцаб'юком за його сміливість, цілеспрямованість та неперевершений талант! Він є прикладом для наслідування та доказом того, що у юного покоління України безмежний потенціал», – йдеться у дописі.

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