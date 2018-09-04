Талановитий юний лучанин бере участь у телешоу «Україна неймовірних людей»
Сьогодні, 22:20
Юний лучанин Микола Варцаб’юк бере участь у новому телешоу, яке сьогодні стартувало на телеканалі ТЕТ.
Про це повідомив директор Волинського академічного обласного театру ляльок Вадим Хаїнський, пишуть Волинські новини.
«Я з неймовірною гордістю хочу поділитися радісною новиною: мій вихованець бере участь у новому проєкті «Україна неймовірних людей на телеканал ТЕТ. Це шоу про людей, які попри всі випробування та труднощі не втрачають віри в себе, в свою мрію і продовжують творити, надихати та вражати своїми талантами.
Я безмежно пишаюся Миколою Варцаб'юком за його сміливість, цілеспрямованість та неперевершений талант! Він є прикладом для наслідування та доказом того, що у юного покоління України безмежний потенціал», – йдеться у дописі.
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Про це повідомив директор Волинського академічного обласного театру ляльок Вадим Хаїнський, пишуть Волинські новини.
«Я з неймовірною гордістю хочу поділитися радісною новиною: мій вихованець бере участь у новому проєкті «Україна неймовірних людей на телеканал ТЕТ. Це шоу про людей, які попри всі випробування та труднощі не втрачають віри в себе, в свою мрію і продовжують творити, надихати та вражати своїми талантами.
Я безмежно пишаюся Миколою Варцаб'юком за його сміливість, цілеспрямованість та неперевершений талант! Він є прикладом для наслідування та доказом того, що у юного покоління України безмежний потенціал», – йдеться у дописі.
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