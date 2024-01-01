Погода у Луцьку на завтра, 17 березня

Погода у Луцьку на завтра, 17 березня
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вночі йтиме дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 3° до 9° тепла.

Народний прогноз погоди: З цього дня з теплих країв прилітають граки: "Грак на горі – так і весна у дворі". Якщо грак прилетів, через місяць сніг зійде. Коли грак з землі хворостину підіймає – сонячне літо обіцяє. Якщо граки кричать, значить, погода скоро зіпсується (скоріш за все буде дощ).

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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