Погода у Луцьку на завтра, 17 березня

З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вночі йтиме дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 3° до 9° тепла.З цього дня з теплих країв прилітають граки: "Грак на горі – так і весна у дворі". Якщо грак прилетів, через місяць сніг зійде. Коли грак з землі хворостину підіймає – сонячне літо обіцяє. Якщо граки кричать, значить, погода скоро зіпсується (скоріш за все буде дощ).