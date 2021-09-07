Волинянка виборола «срібло» на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби

Марія Сахарук посіла другу сходинку на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби "Dudinecka 50", які відбулися у Словаччині.



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Волинянка змагалася за першість на дистанції 20 кілометрів. До фінішу Марія Сахарук прийшла із результатом 1:29:14 години і виконала олімпійський норматив на Олімпійські ігри в Парижі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсменка з Волиніпосіла другу сходинку на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби "Dudinecka 50", які відбулися у Словаччині.Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне.Волинянка змагалася за першість на дистанції 20 кілометрів. До фінішу Марія Сахарук прийшла із результатом 1:29:14 години і виконала олімпійський норматив на Олімпійські ігри в Парижі.

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