Волинянка виборола «срібло» на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби

Волинянка виборола «срібло» на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби
Спортсменка з Волині Марія Сахарук посіла другу сходинку на міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби "Dudinecka 50", які відбулися у Словаччині.

Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне.

Волинянка змагалася за першість на дистанції 20 кілометрів. До фінішу Марія Сахарук прийшла із результатом 1:29:14 години і виконала олімпійський норматив на Олімпійські ігри в Парижі.

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Теги: Волинянка, спорт
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