Весняне перезавантаження: які вистави відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у квітні
Сьогодні, 13:45
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав, що відбудуться у квітні.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
"У квітні театр розцвіте яскравими подіями! Відчуйте весняну атмосферу вистав, які миттєво зачаровують і переносять у світ мрій та вражень", - йдеться у дописі.
Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, мюзикли, а найменших глядачів – на казкові історії.
На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.
Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
"У квітні театр розцвіте яскравими подіями! Відчуйте весняну атмосферу вистав, які миттєво зачаровують і переносять у світ мрій та вражень", - йдеться у дописі.
Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, мюзикли, а найменших глядачів – на казкові історії.
На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.
Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
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Сьогодні, 13:45