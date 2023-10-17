Весняне перезавантаження: які вистави відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у квітні





Про це



"У квітні театр розцвіте яскравими подіями! Відчуйте весняну атмосферу вистав, які миттєво зачаровують і переносять у світ мрій та вражень", - йдеться у дописі.



Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, мюзикли, а найменших глядачів – на казкові історії.



На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.



Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав, що відбудуться у квітні.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці."У квітні театр розцвіте яскравими подіями! Відчуйте весняну атмосферу вистав, які миттєво зачаровують і переносять у світ мрій та вражень", - йдеться у дописі.Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, мюзикли, а найменших глядачів – на казкові історії.На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.

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