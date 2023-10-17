Весняне перезавантаження: які вистави відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у квітні

Весняне перезавантаження: які вистави відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у квітні
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав, що відбудуться у квітні.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

"У квітні театр розцвіте яскравими подіями! Відчуйте весняну атмосферу вистав, які миттєво зачаровують і переносять у світ мрій та вражень", - йдеться у дописі.

Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, мюзикли, а найменших глядачів – на казкові історії.

На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.
Весняне перезавантаження: які вистави відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у квітні

Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
Весняне перезавантаження: які вистави відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у квітні

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Теги: театр, вистави, Луцьк
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